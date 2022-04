Motiva a Liverpool: 'no sabía cuánto disfruta Luis Díaz entrenando'

Luis Díaz pasó de ser la gran revelación a una especie de inspiración en Liverpool, donde se ha ido consolidando como la pieza que le faltaba a Jürgen Klopp para darle más potencia a su nómina.

Este miércoles (2:00 p.m. hora colombiana) el punzante atacante sería de nuevo fundamental para enfrentar a Benfica en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en una llave que gana 1-3 el equipo británico, precisamente gracias a la asistencia y el gol del sonriente Díaz.



Y es que eso, la alegría de estar donde está, que no se esfuerza en ocultar, es lo que sigue sorprendiendo a Klopp: "No sabía cuánto disfruta Luis Díaz entrenando. No estoy seguro de haber visto a alguien así antes, siempre sonriendo. ¿Qué tan rápido se ha adaptado? No, no lo sabíamos. Todos los jugadores que hemos fichado en los últimos años son felices. No es el peor lugar del mundo aquí", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro.



Con el guajiro, el exitoso DT siente que su escuadra dio un salto de calidad: "Sí. Desde que estoy aquí siempre hemos tenido grandes equipos. Los amo a todos. Pero ahora tenemos un equipo más grande, de mucha calidad, todos en forma por primera vez, más experimentados. Sabemos más el uno del otro. Es el más fuerte".



Sobre su estrategia contra Benfica, lo único que tiene claro es que no permitirá que nadie se confíe por la ventaja de la ida: "Todo lo que sé es que iría por el partido. Pongamos al rival bajo presión e intentemos anotar temprano. Eso es lo que haces y eso es lo que esperamos. El Benfica nos respeta como nosotros los respetamos... Este es un juego muy importante para nosotros. Nos esforzamos mucho el año pasado para clasificar y ahora podemos llegar a las semifinales, lo cual es increíble. Significa mucho para nosotros".



El arma secreta ya no lo es tanto: "Es Anfield y no solo juegan contra nosotros, juegan contra toda la multitud", concluyó Klopp.