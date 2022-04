Razones para entender suplencia de Díaz en Liverpool: viene lo duro

Luis Díaz fue suplente en un duelo clave como el Manchester City vs Liverpool (2-2), que mantiene en vilo la decisión del título de la Premier League. ¿Hay que perder la cabeza por eso? Ojo a las posibles explicaciones:



1- Definitivo, ¿pero no tanto?



Tenían razón Klopp y Guardiola cuando decían que el duelo en Etihad Stadium era importante pero tan decisivo como se quería vender, pues quedaban por delante 8 partidos, nada menos que 24 puntos en disputa para conocer al campeón de la Premier League. Y eso, en el caso de Liverpool, incluía dos duelos contra Manchester United y un derbi, que siempre es difícil, más allá del pobre momento de Everton. Para el City es mucho más favorable ese remate pues evita a todos los 'cocos' pero hay trampas como Wolves, West Ham o Aston Villa.



2. El calendario



La otra gran razón para no perder la cabeza está en el calendario, que además de los 8 partidos finales de la Premier tiene dos detalles no menores: la clasificación a la semifinal de la Champions League y la semifinal de la FA Cup, este último precisamente contra el equipo de Guardiola.



Liverpool tendrá un calendario complicado en la definición del título de la Premier y en los otros dos frentes que mantiene abiertos. Esta es la lista de compromisos:



13 de abril- Liverpool vs Benfica

16 de abril- Manchester City vs Liverpool

19- Liverpool vs Manchester United

24 de abril- Liverpool vs Everton

30 de abril- Newcastle vs Liverpool

7 de mayo- Liverpool vs Tottenham

10 de mayo- Aston Villa vs Liverpool

15 de mayo- Southampton vs Liverpool

22 de mayo- Liverpool vs Wolves

12 de julio Manchester United Liverpool*

*Probable cambio si clasifica a FA Cup y semifinal de Champions League



3- La rotación



Una de las claves del éxito de Jürgen Klopp es la administración de su nómina, que les da protagonismo a todos sus estelares y que de paso alivia cargas en un calendario con tantos compromisos y tan poco tiempo de calidad para el descanso.



Funcionó antes y no tiene por qué fallar ahora que Díaz le da soluciones a la hora de darle contundencia al ataque cuando lleguen los juegos que decidan los títulos.



El colombiano viene de jugar contra Benfica en la ida de los cuartos de final de la Champions League y de dar una asistencia y marcar un tanto en la victoria 1-3, que tiene bien encaminada la llave. Necesita estar fresco para la vuelta, el próximo miércoles en Anfield, y por eso fue suplente contra Manchester City, aunque dispuso de 20 minutos en el cierre del compromiso. Klopp aprendió a verlo como una solución y no un condicionante a la hora de armar su once titular y hay que confiar en su sabiduría para usarlo cuando mejor resultado puede dar. Se trata de lograr su mejor versión y no de saturarlo. Lo saben otros estelares como Mané y Salah, que también han entrado en la rotación. El equipo por encima de la individualidad es una razón de peso para priorizar los títulos sobre los minutos.