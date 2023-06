De nuevo un argentino fue campeón de Champions: ¿quién más lo logró?

Manchester City lo hizo y fue campeón de la Champions League por primera vez en su historia y tras una apretada final contar Inter en Estambul, un gol de Rodri fue suficiente para que los dirigidos por Pep Guardiola lograran por primera vez alzar el preciado trofeo de Europa.

Después de la coronación de City, también los que se colgaron las medallas fueron los dos argentinos Julián Álvarez y Máximo Perrone. Sin embargo, éste último por no jugar ningún minuto en la historia de la Champions no es catalogado como campeón.



De esta manera, con Julián Álvarez como campeón reconocido por la UEFA, se convirtió en el argentino número 21 en coronarse de la Champions, aunque en total son 24 con los jugadores que no sumaron minutos en la competencia.



El último jugador argentino que se había coronado campeón fue Lionel Messi y Javier Mascherano en la temporada 2015, es decir, pasaron diez años para que un futbolista de esa nacionalidad lograra dicho trofeo.





Estos han sido los argentinos que han sido campeones de Champions recientemente:



Ángel Di María – Real Madrid 2014

Lionel Messi - Barcelona 2015

Javier Mascherano – Barcelona 2015

Wilfrido Caballero – Chelsea 2021 (no reconocido campeón por no sumar minutos)

Julián Álvarez – Manchester City 2023

Máximo Perrone - (no reconocido campeón por no sumar minutos)