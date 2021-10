Bayern volvió a golear en Champions: así sufrió el combativo Benfica

Como era de esperarse, Bayern Munich quiso ir por lo suyo a Lisboa y aunque el 0-4 diga una cosa, no la tuvo nada fácil. Los alemanes destrabaron el partido gracias al talento de Leroy Sané, y a partir de ahí se le vino la noche al equipo portugués. Dos tantos de Sané, uno de Lewandowski y un autogol del brasileño Everton, sellaron el resultado.



Desde los primeros minutos le 'mostró los dientes' al Benfica con un disparo de Sané, a los 6 minutos; remate cruzado dentro del área que se fue muy cerca al vertical. Tres minutos después, el arquero Odisseas Vlachodimos protagonizó una gran atajada tras el cabezazo de Lewandowski, quien buscaba sorprender.



Sin embargo, el elenco portugués también mostró un gran trabajo y lo intentó con Darwin Núñez a los 30', y de no ser por Manuel Neuer habría acabado en gol. Fue una de las intervenciones más importantes del partido, que mantuvo el 0-0. Pasaron ocho minutos cuando Sané sacó un disparo que pasó muy cerca al palo izquierdo, en lo que fue una gran opción del Bayern en el primer tiempo.



Antes de irse al descanso, el equipo alemán marcó a través de Robert Lewandowski, pero la acción de gol fue anulada tras la revisión del VAR, por una mano. Los equipos se fueron al descanso sin goles y si bien el Bayern tuvo las mejores ocasiones, Benfica plantó cara y no la puso fácil frente a un rival que venía de golear 0-3 al Barcelona y 5-0 al Dinamo.



En el complemento, transcurría el minuto 52 cuando el VAR volvió a intervenir para invalidar una anotación del Bayern, esta vez anotado por Thomas Muller, todo tras un fuera de lugar de Kingsley Coman.



A los 70 minutos se vino la fiesta de goles para el equipo alemán, después de una perfecta ejecución de tiro libre de Sané. Everton, después de un centro desde la derecha de Serge Gnabry, tuvo la mala fortuna de meterlo en propio arco a los 80', y dos minutos después llegó el tanto de Lewandowski, a pase de Sané. Sobre los 84', la figura del encuentro, el '10' de los bávaros, selló el 0-4.



El equipo alemán de ratifica como uno de los favoritos para ganar la Champions, es el más goleador (12 goles en tres juegos) y mantiene su valla invicta. Lidera su grupo con 9 puntos, Benfica se quedó con 4, Barcelona con 3 y Dinamo suma uno.