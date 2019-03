Tranquilidad de Cristiano en su triplete: 'Para eso me contrataron'

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, autor de los tres goles en la victoria del Juventus sobre el Atlético de Madrid que clasifica a su equipo para los cuartos de final de la Liga de Campeones, que "para eso" le "ha contratado" el equipo turinés.

"Es una noche especial, no sólo por mis goles, sino también por la actitud increíble del equipo. Ésta es la mentalidad Champions", dijo el portugués. "Aún no hemos ganado nada, pero esto es motivo de orgullo e indica que vamos por el buen camino", añadió.



"Para esto me ha contratado el Juventus, para ayudar y hacer mi trabajo. Estoy feliz por una noche mágica", comentó. Cristiano cree que el Atlético de Madrid "es un gran equipo" y un rival "muy difícil". "Pero nosotros también lo somos. Lo demostramos y merecimos pasar", terminó.