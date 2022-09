Agónica victoria salva a Liverpool en Champions: Ajax atormentó a Díaz

Sobre la hora, con demasiado estrés, con más dudas que certezas... ¡y qué!! Eso dirá Liverpool, que sufrió como condenado contra un combativo Ajax, que pudo merecer más pero pestañeó y eso, contra la banda roja, es inadmisible.

En Anfield firmó una victoria 2-1 que se resolvió en el minuto 89, que fue producto más de la testosterona y el amor propio que del juego punzante y armónico de antaño, pero que al final sirvió para corregir un pésimo inicio en el grupo A de Champions League y compró algo de paz en un conjunto que sigue mostrando gruesas fallas. Fue titular Luis Díaz, fue puro sacrificio como siempre pero en su labor, en el ataque, la espesa neblina roja acabó absorbiéndolo.



Desde el pitazo era el partido que sospechaba Ajax, con Liverpool sobre su arco y un ataque recostado al sector de Alexander-Arnold y Salah, tratando de desacomodar a los cuatro del fondo sin mucho éxito en los primeros diez minutos, mientras por la otra banda se mostraban Tsmikas y Díaz, este último muy referenciado en la marca desde la propia mitad del campo.



Presionaba Díaz al arquero para obligarlo a un mal saque, que Alexander-Arnold le devolvió como boomerang, y entonces por fin, a los 18 minutos, la receta roja en su máxima expresión: toques largos y rápidos al frente (fueron solo cuatro), lindo pase de Díaz y todos a abrazar a Salah. El gol de la tranquilidad en Anfield, cuota inicial de la recuperación en Champions League.



Pero ojo que Ajax sintió el golpe, un fuera de lugar lo salvó del remate que fue al palo y no, la calma no era total y eso obligaba a buscar el segundo gol, ese que tuvo Díaz en el pivoteo de Van Dijk que le arrancó un lamento a Klopp en la raya: ¡por centímetros se fue abierto el remate!



Jota lo intentó de nuevo al minuto siguiente, pero a los 26 cayó la bruma en Anfield: pase profundo que supera a Matip y Kudus castigó a Van Dijk y Alisson Becker con su tremendo remate. Un golazo, en Anfield, una noche inolvidable para el joven ganés.



Y parecía que el complemento traería respuestas... pero no. Y eso que Klopp mandó al campo a Firmino y a Darwin Núñez y se atacaba no con tridente sino con cuarteto, pero ni con esa sobrepoblación lograban descolocar a una zaga impecable, que solo falló cuando Van Dijk quiso ser pivote (nadie en la cancha igualaba su estatura) pero no encontró socios libres y que una vez volvió a oler el cansancio de su oponente aprovechó toda su juventud para mover a los rojos de lado a lado y darles unos cuantos sustos.



Kudus tuvo el doblete pero lo pillaron en offside y Blind volvió a robarle la cartera a Alexander-Arnold pero perdonó el gol de la victoria y ya en Anfield era el reloj, y esa desesperante idea de haberse vuelto tan predecibles, lo que atormentaba a los de Klopp.



Núñez tuvo a los 82 el gol que tejieron entre Salah y Firmino pero lo tiró afuera y luego quiso asistir a Díaz pero la pelota lo sobró, y ya no hubo más tiempo apra él sino para Matip: un tiro de esquina acabó en la cabeza de Matip, entró la pelota pero nadie lo notó y el que avisó fue el reloj del árbitro. ¡Gooooollll gritó Anfield!!!!



El escenario del empate que tanto trabajó Ajax iba a ser un purgatorio para Klopp y los suyos. Pero se ganó aún sin brillar y eso, en medio de la presión, tiene otro sabor. Ahora, a seguir afinando la máquina. A inventar nuevas entradas para un libreto que, más allá del resultado, empiezan a adivinar los rivales...