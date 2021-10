Brujas busca liderato en Champions vs City: colombianos en el plan

El equipo belga, de Éder Álvarez Balanta y José Izquierdo, marcha invicto en la Champions League y comparte la punta del Grupo A con el PSG. Sin embargo, buscará un triunfo frente al Manchester City, de Pep Guardiola, que los asegure una jornada más en la parte alta de la tabla; más allá de lo que suceda en el otro choque.

Brujas viene de empatar 1-1 con PSG en la primera jornada de Champions y superó a 1-2 al RB Leipzig. Frente a sus hinchas, en el estadio estadio Jan Breydel, buscará este martes (11:45 am), mantener con esa racha positiva.



La buena noticia para Colombia es que Philippe Clement incluyó en su lista de convocados a los dos colombianos: Éder Álvarez Balanta y José Izquierdo, este último quien podría tener algunos minutos en el remate. Cabe recordar que viene de jugar ocho minutos en la Liga, después de dos años sin tener mucha acción a causa de lesiones. Balanta es titular indiscutido y hombre de confianza de Clement.



Guardiola alabó a su rival en la previa y destacó especialmente lo hecho frente al PSG. “Son un equipo muy físico que sabe lo que hacer. Tienen mucha calidad arriba”. Sus cuentas son claras para clasificarse a octavos de Champions, un triunfo frente a Brujas será clave. “Quedan doce puntos por delante para clasificarnos. Ese es el objetivo”.



El entrenador del City se refirió a titulares habituales como Ederson y Gabriel Jesús, quienes vienen de jugar Eliminatoria con Brasil y no tuvieron acción el fin de semana. Los guardó pensando en Brujas. “Estoy seguro de que se encuentran bien, porque han podido descansar”.



Champions League – Fecha 3

Brujas vs Manchester City

Estadio: Jan Breydel

Hora: 11:45 am



Posibles formaciones



Brujas: Mignolet; Mata, Hendry (Mechele), N´Soki, Sobol; Sowah, Rits, E. Álvarez Balanta, Lang; Vanaken, De Ketelaere.



Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Gabriel Jesus, Grealish, Sterling (Foden).