Big data sorprende: cambiaron los favoritos a ganar Champions League

Los resultados de la ida de los cuartos de final cambiaron, de manera innegable, el panorama de favoritos a ganar la Champions League 2023 / 2024.

Estos fueron los resultados de las llaves, que se cerrarán la próxima semana:



Real Madrid 3- Manchester City 3

Arsenal 2- Bayern 2

PSG 2- FC Barcelona 3

Atlético de Madrid 2- Borussia Dortmund 1



Y es sobre esa realidad que la big data se ha enfocado para vaticinar los nuevos favoritos a levantar La Orejona en Wembley.



Según los cálculos, el campeón vigente revalidaría su título con un 30,4 por ciento de opciones, un margen que sí es superior pero que no es contundente. Y no lo es porque en esta reciente jornada apareció un nuevo segundo favorito: FC Barcelona. Dice la tendencia que hay un 19,5 por ciento para el equipo de Xavi, que encaminó su llave al imponerse de visitante contra PSG.



Eso significa que el llamado 'Champions team', el Real Madrid, pierde aún más favoritismo tras lo que sufrió para no caer en el Bernabéu contra los de Guardiola y la enorme dificultad de imponerse en el Etihad Stadium. Su probabilidad es del 13,1 por ciento.



Más atrás en la lista aparece Arsenal, otro que tuvo dificultades para hacer respetar su casa, que tiene un 10,6 por ciento de probabilidad, superando al Atlético de Madrid de Simeone, con opción del 8 por ciento. El Bayern y su irregular temporada cierran el cuadro con el 7,8 por ciento de opciones.



Ahora, una vez superados los cuartos de final, todo cambiará. Hoy, sin saber esa realidad concreta, se esperaría que Manchester City y FC Barcelona sean semifinalistas, con 45,7 y 46,4 por ciento de probabilidad, respectivamente.