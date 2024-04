Barcelona aprovecha su intensidad y ganó a PSG en un movido partido

París Saint-Germain y Barcelona se enfrentaron en un partidazo en el Parque de los Príncipes, escenario donde los asistentes vivieron un encuentro bastante animado en cuanto a llegadas y goles, pero que al final, todo acabó con una victoria culé 3-2.

El intenso juego comenzó con un Barcelona arrollador, en el que la intensidad de los culés era constante y PSG no veía por dónde atacar. Robert Lewandowski y Raphinha ya estaban avisando, así que el gol de la visita no fue sorpresivo.



Tras un juego que no pasaba del cero, sobre el minuto 37 llegó el primero para Barcelona, siendo Raphinha el que aprovechó un rebote y definió junto al palo derecho del arquero Gianluigi Donnarumma.



En el primer tiempo PSG no consiguió el empate, pero en el complemento fue el más decisivo, pues se marcaron cuatro goles entre los dos equipos.



En un gol de camerino, el ex Barcelona Ousmane Dembélé fue quien remató dentro del área y puso un balón imposible para el portero Marc-André ter Stegen para marcar la igualdad.



En cuestión de minutos, PSG remontó y en el 51’ ya ganaba 2-1, gracias a queFabián Ruiz asistió a Vitinha, quien no dudó en rematar y ponerla imposible sobre el costado izquierdo del arco.





Todo parecía que los parisinos iban a aguantar la ventaja, pero Barcelona sintió que se podía hacer más daño, así que volvieron a igualar el partido con un impactante Raphinha, quien marcó doblete y puso el empate 2-2 en París tras asistencia de Pedri.



Eso fue un baldado de agua fría para PSG, que se vio sorprendido y sin reacción, así que Barcelona aprovechó eso para marcar el 3-2 que terminó siendo definitivo.



En el minuto 77 Ilkay Gündogan envió un centro al área y el balón lo cazó Andreas Christensen, quien marcó con un soberbio cabezazo que picó en el césped y luego ingresó al arco de Donnarumma.



Por más que PSG intentó al menos el empate, Barcelona mantuvo su ventaja a toda costa, armó un sistema defensivo y aguantó esos minutos finales.



Al final, PSG se fue perdedor en su estadio y Barcelona se llevó una victoria de oro, así que intentarán en la vuelta sacarle provecho a ese resultado que los deja por ahora, con una mínima ventaja para ganar la serie.