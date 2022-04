Bayern de Múnich por una remontada, Villarreal a hacer historia

Desde muy temprano, Villarreal encaminó la serie sobre los ocho minutos en el Estadio de la Cerámica con un solitario tanto de Arnaut Danjuma. El submarino amarillo aprovechó un mal encuentro del Bayern de Múnich y se hizo fuerte como local. Tiros en el vertical y en el travesaño evitaron un resultado mucho más abultado en contra de los teutones. En casa, una nueva final y un anhelo por remontar, el otro por aguantar y llevarse la histórica clasificación.

Para los locales, ganar la Bundesliga es completamente normal, y siguen encaminados en ese objetivo por el triunfo ante el Augsburgo por la mínima diferencia gracias a un penal de Robert Lewandowski. Con hambre de gol, llegará el polaco con la única necesidad de ganar. Vencer por el marcador que sea en el Allianz Arena. Por un gol llevaría a la prórroga y cualquier otra diferencia los clasifica directamente.

En esta presente Uefa Champions League, el Bayern ha demostrado que el Allianz Arena es sin duda alguna su fortín. Pues en cuatro partidos como local, ha ganado con al menos tres goles de diferencia. Una máquina alemana característica del país en el que juega.

El Bayern de Múnich ha tenido incontables historias en la uefa Champions League, y en particular, hay tres partidos que los bávaros recordarán bien por las remontadas. Una ante el Basilea en octavos de final 2011/12, Porto en los cuartos de final del 2014/15, y frente al Real Madrid en la temporada 2006/07.

Julian Nagelsmann atendió a rueda de prensa y mantuvo, ‘tuvimos un mal partido en Villarreal, ellos jugaron su mejor partido. Hay mucho en juego mañana, así que tenemos que invertir mucho. No todos estamos en nuestro mejor momento, pero es normal en el transcurso de una temporada. Lo que no debe pasar es que le demos tiempo al Villarreal para que ponga su calidad en el campo. Tenemos que jugar un poco más ‘sucio’. Pero no deberíamos hablar tanto de ello, sino hacerlo mañana’.

Por su parte, el Villarreal llega a este encuentro empatando a un tanto contra el Athletic de Bilbao. Los dirigidos por Unai Emery, un experto en series y en instancias finales en competiciones europeas, buscará demostrar toda la casta y el liderazgo manteniendo el resultado a su favor.

Sin duda alguna, están muy cerca de hacer historia al saborear el paso a las semifinales, pero la máquina bávara no la pondrá fácil. Giovanni Lo Celso buscará ser nuevamente ese hilo conductor para que Danjuma o Gerard Moreno puedan festejar el gol. Las estadísticas no apoyan al submarino amarillo que perdió en la primera ocasión que se enfrentaron en Alemania 3-1.

Así como Nagelsmann, Unai Emery compareció con los medios en la rueda de prensa. Destacó que será completamente distinto este encuentro que el de la Juventus, ‘va a ser un partido muy diferente al de la Juventus y al de casa va a ser más complicado. El de casa será insuficiente en Múnich, por lo que debemos ser mejores. Debemos sujetarles en defensa y ser peligrosos en ataque, pero espero un partido diferente al de casa. Estar aquí está bien, pero yo quiero pasar. Eso es lo que busco’.

Probables alineaciones:

Bayern de Múnich: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Leroy Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman; y Robert Lewandoswki.

Villarreal: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán; Dani Parejo, Ettiene Capoue, Francis Coquelin, Giovanni Lo Celso; Arnaut Danjuma y Gerard Moreno.