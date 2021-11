Atlético de Madrid vs Milan EN VIVO: clasificación a octavos, en juego

De a poco se empiezan a definir los diferentes grupos de la Champions League 2021-22. Este miércoles, Atlético de Madrid y AC Milan se juegan la vida en el Wanda Metropolitano.



Siga acá el minuto a minuto del partido gratis y en vivo:

Comentarios del partido

Alineaciones confirmadas

👥 ¡Los 𝟭𝟭 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 que nos representarán de inicio esta noche! 👇 pic.twitter.com/VSyw5HPmj4 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 24, 2021

El Atlético, a no desfallecer en casa



Ya ha agotado su margen de error el Atlético de Madrid en esta edición de la Liga de Campeones.



Sin una sola opción de alcanzar la primera posición de grupo, siempre ajena en el último lustro, y enfrentado este miércoles a la presión, a sus dudas, a sus defectos y al Milan en el Wanda Metropolitano, dentro de la triple final que le aguarda, porque no sólo juega ahí, sino también en el Liverpool-Porto a la misma hora en Anfield, que determinará cuáles serán las exigencias a superar en la última jornada en Do Dragao.



Al once de Simeone regresan a la vez este miércoles Luis Suárez, su mejor goleador la pasada y la actual temporada, en este último caso con ocho goles en 17 choques; Rodrigo de Paul, su centrocampista más resolutivo en los últimos desafíos; y José María Giménez, su referencia en el centro de la defensa junto a Stefan Savic.



No están disponibles ni Joao Félix ni Ivan Saponjic, lesionados, ni Felipe Monteiro, sancionado, además de Trippier.

Última oportunidad para el Milan



También es una final para el AC Milan. Colista con un solo punto en cuatro partidos, visita por primera vez en su historia el Wanda Metropolitano consciente de que la victoria es la única opción para alimentar sus reducidas opciones de prolongar su camino en la Liga de Campeones.



El equipo de Stefano Pioli, que regresó a la Copa de Europa tras siete años de espera, debe doblegar al Atlético Madrid y al Liverpool, ya clasificado como primero, en la última jornada, y esperar que el Porto no gane su duelo de la quinta jornada y empate el último ante el equipo de Simeone.



Se trata de un horizonte lejano y el Milan encara la visita al Metropolitano como un examen para dar un paso más en su crecimiento, como una oportunidad para recuperar confianza después de que el Fiorentina le infligiera, el pasado sábado, su primera derrota en la Serie A.



Pioli no puede contar con el meta francés Mike Maignan, con el lateral Davide Calabria, el extremo español Samu Castillejo ni el delantero croata Ante Rebic y a ellos se sumará con toda probabilidad el defensa central inglés Fikayo Tomori, quien sigue arrastrando molestias de cadera.

Hora y canal

Atlético de Madrid vs AC Milan se disputará en el Wanda Metropolitano de la capital española. Está programado para las 3 p.m. (en Colombia) y podrá verse por ESPN 3 y Star +.