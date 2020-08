¡Humildad ante todo! Palabras de Gasperini a Duván, Muriel y compañía

Gian Piero Gasperini, técnico del sorprendente Atalanta, consideró este martes que su equipo nunca saldrá perdedor de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint Germain, previsto este miércoles en el estadio La Luz de Lisboa, pues o ganará o aprenderá de la derrota.



Gasperini dirige a un Atalanta que, en su primera participación absoluta en la Copa de Europa, alcanzó los cuartos de final tras eliminar al Valencia en octavos y apeló a los valores de las "ideas, juego, motivaciones, pasión, entusiasmo" para imponerse al músculo económico del PSG, durante la rueda de prensa de la víspera.

"Nosotros nunca perderemos, o ganaremos o aprenderemos. Estamos aquí para tratar de aprender, pero también para intentar ganar. Somos la demostración de que incluso un equipo sin particular prestigio europeo puede hacerlo bien, alcanzar metas, encomendándose a las ideas, el juego, las motivaciones, la pasión, el entusiasmo", afirmó Gasperini.



"Estos son recursos ilimitados y te pueden llevar a estos niveles. Esto le gusta a la gente. Queremos seguir demostrando que incluso un equipo como el Atalanta puede jugarse su papel en una competición tan importante", prosiguió.



Una de las grandes amenazas del equipo de Bérgamo será el brasileño Neymar Junior y Gasperini opinó que la mejor manera para contenerle es "obligarle a defender".



"Neymar es uno de los mejores del mundo, es un problema para todos. La manera mejor para defender es que juguemos bien, obligarle a defender, esto sería lo ideal. Trataremos de contenerle con nuestra organización. Ya nos medimos con muchos buenos jugadores, él es uno de ellos, pero pienso que con la concentración de todos podemos tratar de reducir su peligro", aseguró.



Todavía no se sabe si jugará el francés Kylian Mbappé, quien recibió un fuerte golpe en un tobillo durante la final de la Copa de Francia, pero Gasperini destacó que preparó el partido como si el talento campeón del mundo saliera de titular.



"Yo sé que en el PSG no estará (el argentino, Ángel) Di María, que está sancionado. Por los lesionados, esto lo sabremos este miércoles. Mbappé es otro jugador extraordinario, que puede cambiar los valores. No sé si estará, nosotros nos preparamos como si fuera titular", advirtió.



El técnico italiano rechazó además que el hecho de que se juegue a partido único sea una ventaja para el Atalanta: "Es un partido único, muchos dicen que es una ventaja, pero personalmente habría preferido jugar en dos partidos. Es un equipo contra el que nunca hemos jugado y no tenemos parámetros para conocerles. Deberemos ser buenos desde el comienzo", dijo.



También agradeció a la hinchada de Bérgamo, ciudad de apenas 120.000 habitantes, por la pasión que le demuestra y expresó el deseo de regalarles una satisfacción.



EFE