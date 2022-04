¿El mejor de la cancha? Calificación a Díaz en Liverpool por Champions

Luis Díaz fue titular en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League, que le dio a Liverpool el cupo a la semifinal, tras superar por 6-4 en el global a un luchador Benfica.

Venía de asistencia y gol en la ida, en Lisboa (1-3) y se entendía que se había reservado en el duelo clave por la Premier League el fin de semana contra Manchester City (2-2), pues solo jugó 20 minutos, para estar a tope este miércoles en Anfield.



Y fue así en el primer tiempo, cuando completó un tridente nuevo de ataque con Jota y Firmino y fue solidario y sacrificado, llegando inclusive a tener dos muy claras opciones de gol. Inclusive, por varios tramos, se acomodó en el costado derecho para darle espacio al portugués por esa banda izquierda por donde suele hacer estragos.



Sin embargo, no llegó a hacerse presente en el marcador, en el que sí se reportó con doblete el brasileño Firmino. Curiosamente en ese primer duelo, medios como Liverpool Echo le dieron una calificación normal (7 puntos) a pesar de haber sido el 'man of the match (hombre del partido). Esta vez, para el citado medio, su trabajo fue mejor en la vuelta que en la ida.



"Brillante desde el pitazo y negado el gol de la primera mitad solo por una parada de Vlachodimos y un toque vital de Grimaldo. Causó al Benfica todo tipo de problemas con su ritmo y atrevimiento. Notable", escribió el medio, que le dio 9 puntos de calificación, la nota más alta entre todos los que hicieron presencia. A Firmino, por las dudas, le dieron los mismos 8 puntos que a Tsimikas.



Entre tanto, Sofascore calificó al colombiano con 7 puntos por sus 65 minutos en la cancha, mientras que a su amigo brasileño le dio 8,1, siendo el mejor calificado del campo.



El diario The Sun también destacó el compromiso del guajiro y resaltó un detalle: "Diaz recibió una gran ovación en Anfield cuando fue reemplazado por Mané".