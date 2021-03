Lo reconoce: a Zidane, DT de Real Madrid, le cambió el partido Zapata

Real Madrid pasó por encima de Atalanta en la llave de octavos de final de Champions League, pero no significa que no hubiera dado problemas.

Al menos así lo entiende el DT Zinedine Zidane, quien celebró la clasificación a cuartos de final: "he felicitado a los jugadores porque han hecho un gran partido de principio a final contra un equipo que te exige mucho físicamente. Había que defender bien, luego con el balón podemos decir que ha sido un partido completo para nosotros".



La defensa era un bastión para el entrenador pues conocía el potencial de un Atalanta que esta vez usó juntos a los colombianos Muriel y Zapata. El primero le hizo un golazo de tiro libre, aunque infortunadamente fue solo al cierre del juego, cuando había poco que hacer.



El segundo siempre fue la preocupación del francés: "al final creo que no han tenido ocasiones, una ocasión de Zapata, una sola. Hacen muchas ocasiones de gol y esta noche no hemos visto eso, hemos hecho buenas jugadas, buenas sensaciones ofensivamente", dijo.