Orgullo, dardo de histórico y un campeón triste: Bayern y el título

Es evidente que los alemanes tiene muy claro el 'timing': cuando festejaron a rabiar en el campo, cuando gritaron, corrieron, saltaron, se levantaron unos a otros y mostraron locura de felicidad, fue cuando aseguraron el título de la Champions League. No antes.

Bayern Múnich, nuevo campeón de Europa, se guardó al euforia que muchos creían que le faltaba para la foto con la Orejona, la verdadera razón para perder la cabeza de la felicidad.



En el camino hubo tiempo para todo. Joshua Kimmich habló de familia y hermanos para la televisión de su país: "Ganar un título así con tus hermanos es lo máximo que puedes alcanzar. Cada uno está ahí para el otro, si alguien comete un error surge otro para corregirlo y ese ha sido el secreto del éxito... Es el día más grande de mi carrera".



Y a esa revelación del secreto del campeón, el técnico Hansi Flick añadió: "Estoy orgulloso del equipo, de como ha sido completamente consecuente con el partido que nos habíamos trazado. Fue sensacional".



A su turno, un histórico del club como Thomas Müller no quiso ser revanchista... pero sí: "No quiero decir que me siento reivindicado porque eso suena a venganza. Pero si me alegro de haber mostrado que no pertenezco al contenedor de botellas viejas y que todavía tengo algo que aportar... Hubo momentos que no fueron fáciles pero ahora todo tiene un final feliz", dijo en alusión a las críticas que recibió cuando llegó Coutinho y hubo voces en su país que hablaron del final de su carrera. Un sentido abrazo con el brasileño en la cancha acabó con las conjeturas.



Finalmente Coman, el autor del gol del título, contra PSG, el equipo donde se formó profesionalmente, explicó: "Es extraordinario, una gran felicidad aunque tengo un poco de tristeza por el PSG... Ellos han hecho algo extraordinario y eso hay que respetarlo".