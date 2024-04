Xabi Alonso lanza dura advertencia a Gustavo Puerta y a los jugadores

El Bayer Leverkusen puede hacer historia este domingo 14 de abril en medio del juego ante el Werder Bremen, debido a que una victoria los dejaría como campeones anticipadamente tras ser matemáticamente imposible que el resto de clubes lo superen.



Sin embargo, según el estratega Xabi Alonso, aunque consigan la victoria necesaria para ser campeones por primera vez en su historia, no habría una celebración en la ciudad. Así lo aseguró en la rueda de prensa, previa al trascendental duelo.

"Muchos seguidores esperan que el domingo podamos celebrar bien. Pero todavía no hay mucho que celebrar porque la temporada sigue", afirmó Alonso.



El técnico es consiente que conseguir la Bundesliga no es el único objetivo y por eso quiere que sus jugadores estén concentrados, entre ellos el colombiano Gustavo Puerta. "El jueves tenemos un partido en Londres (contra el West Ham por Europa League). Ojalá sentenciemos el domingo, pero las celebraciones serán al final de temporada".



Según afirmó la Agencia EFE, dentro del club hay cierta preocupación ante una posible invasión de campo que perjudique el terreno de juego. Debido a esto, se tomarán medidas extra de seguridad para salvaguardar tanto el estado de la grama como la de los jugadores.



Leverkusen está a puertas de ser campeón de la Bundesliga, no obstante, también está en la final de la Copa de Alemania. Además de estar cerca de la clasificación a la semifinal de la UEFA Europa League tras tener una victoria 2-0 ante el West Ham en el juego de ida.



Este domingo 14 de abril, el conjunto de Xabi y Gustavo Puerta buscarán la victoria a partir de las 10:30 a.m. (hora Colombia) con el objetivo de conseguir la Bundesliga antes de llegar a la fecha final.