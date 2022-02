¡Secreto revelado! Curioso método de Lewandowski para afinar puntería

Estar en un club como Bayern Múnich, que provee todo lo imaginable en materia de entrenamiento, ya es una gran ventaja para convertirse en uno de los mejores del mundo. Pero se puede volver rutinario. Como todo.

Por eso a veces los juegos, por muy infantiles que parezcan, acaban reemplazando las más modernas técnicas y sumando emoción, pues en el intermedio nunca falta una tentadora apuesta.



Otro detalle: ¿cómo no aprovechas, en medio de las prácticas, que el jefe, el Director General del equipo, sea uno de los mejores arqueros de toda la historia? Es que en el Bayern, de veras, no falta nada...



Oliver Kahn en persona se apareció en un entrenamiento y le planteó a Robert Lewandowski, el mejor jugador del mundo para la FIFA; un reto excepcional: en un edificio de enormes y frágiles ventanales, tenía que ubicarlo en una pequeña ventanita y lanzarle allí un tiro, sin romper un solo vidrio. El que perdía reparaba.. ¡casi nada!



Claramente para ellos no es cuestión de dinero sino de honor. Por eso el polaco aceptó el reto y así le salió:

Ahora ya no hay que preguntarse cómo es que Lewandowski no falla de frente a la portería...