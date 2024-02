Bayern fue sorprendido por Bochum y cargo de Tuchel estaría en riesgo

Bayern Múnich no pasa por su mejor momento en la Bundesliga. El cuadro bávaro fue sorprendido por Bochum este domingo en condición de visitante y se alejó de la punta que ostenta Bayer Leverkusen.



Pese a los goles de Jamal Musiala y Harry Kane, el Bochum pudo remontar las cosas y le ganó al equipo de Thomas Tuchel con tantos de Takuma Asano, Keven Schlotterbeck y Kevin Stoger, de penalti.



Esta es la tercera derrota consecutiva del Bayern en todas las competiciones, una mala racha que empezó con el Lerverkusen, siguió con derrota ante Lazio y siguió contra el Bochum.

Pues bien, finalizado el juego, el periodista Fabrizio Romano aseguró que el proyecto del técnico alemán está en duda. De hecho, señaló que la directiva estuvo reunida con el entrenador para evaluar su futuro.



Tras la misma, Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern fue preguntado si Tuchel sería despedido y dijo: "Estaba claro que esta pregunta vendría, había estado surgiendo durante algún tiempo. No creo en estas monstruosas declaraciones de apoyo a los entrenadores. Ya he dicho algo sobre esto, pero no es una cuestión que se nos plantee hoy, tenemos que concentrarnos en los próximos partidos".



Y concluyó: "Sé cómo quieres oírlo. Puedo decirlo de esa manera también. Pero estos votos de lealtad generalmente terminan después de una semana, así que lo digo a mi manera. Lo he dicho antes, e incluso lo diré. Repito: ese no es un problema con el que estemos lidiando actualmente".