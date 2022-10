Rafael Santos Borré y Lucas Alario ven la luz: el plan del Frankfurt

El Eintracht Frankfurt consiguió una importante victoria contra el líder de la Bundesliga, Union Berlín. El único problema es que Kolo Muani vio la tarjeta roja dejando a su equipo con diez elementos en la cancha. Por esta razón, y pese a que Oliver Glasner habitualmente ha dejado a Rafael Santos Borré y a Lucas Alario relegados en el banquillo de suplentes, alguno verá titularidad, y el colombiano es quien más se acerca a esa opción de serlo.

De hecho, Oliver Glasner habló sobre replantear sus líneas ofensivas sin Kolo Muani y no descarta poner a los dos nueves que tiene como lo son Lucas Alario y Rafael Santos Borré como inicialistas. Lo del colombiano impresiona, pues lleva un mes sin ver titularidad. La última fue en la derrota ante el Wolfsburgo el 10 de septiembre.



Este sábado 8 de octubre, el Eintracht Frankfurt visita al Bochum y Oliver Glasner ha mantenido que puede cambiar su esquema para poner a sus dos delanteros. Todo esto, por la expulsión de Kolo Muani, quien llevaba siendo el titular relegando a Lucas Alario y Rafael Santos Borré. Su 3-4-3, pasaría a un 4-4-2 con los dos sudamericanos como inicialistas.



Oliver Glasner manifestó en rueda de prensa, “Lucas Alario y Rafael Borré están muy cerca de estar en el once inicial en sustitución de Kolo Muani”. Sería, además, la primera ocasión en la que ambos estén en cancha como inicialistas juntos, pues el doble nueve no es un esquema tan clásico del austriaco.



Lucas Alario llegó recientemente al Frankfurt, mientras que Rafael Santos Borré cumple su segunda temporada. En la primera, fue una de las grandes figuras en la obtención de la Uefa Europa League, copa que también le permitió poner su nombre en la fase de grupos de la Champions League. Pues esta fue la única vía para clasificarse para esta competencia, puesto que en la anterior Bundesliga no estuvieron en puestos de competencias europeas.