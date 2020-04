Coman no fue el único: Bayern multa a más jugadores por autos lujosos

No es fácil ser un estelar. Si fuera solo consultar el saldo de la cuenta en el banco no tendría muchas dificultades. Pero ser millonarios y parte de una institución genera una larga lista de obligaciones que no siempre son fáciles de recordar.

A Kingsley Coman, por ejemplo, se le olvidó que cuando vaya a entrenar al club debe usar el automóvil que está en su garage y tiene el logo de Audi. El detalle le costó 50.000 euros de multa.



Pero no fue el único al que se le pasó el detalle pues Coutinho, Jerome Boateng y Nklas Süle también habrían sido castigados por acudir a la sede en sus lujosos automóviles, que no son de la marca autorizada.



Según versiones de prensa, los dos primeros incluso aparecieron en Mercedes Benz, nada menos que el competidor directo del patrocinador oficial.

Süle, entre tanto, decidió ir en su Ferrari.



“Quiero disculparme con el club y con Audi por no ir a entrenar con el auto que debería tener. Mi Audi tiene un espejo roto, pero de todos modos fue un error”, dijo Coman en una entrevista con Bild.



Por las dudas, el club se permite recordar que tampoco pueden usar públicamente pendas deportivas que no sean de la marca Adidas, otro de los patrocinadores. No es solo tener dinero, también es ser consciente de que eso genera obligaciones...