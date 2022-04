¿Le costará el partido? Insólito error del Bayern Munich ¡Jugó con 12!

Este sábado se dio un insólito episodio en la Bundesliga, en el partido entre Friburgo y Bayern Munich. Si bien el equipo bávaro, actual líder, suele mostrar amplio dominio ante sus rivales, como si jugara con un hombre de más, esta vez sí lo hizo ante la mirada sorprendida de muchos. Por error, luego de un cambio, Bayern tuvo a 12 jugadores en cancha y jugó varios segundos así. ¿Qué pasará ahora?



Las redes estallaron con el curioso momento, en el que Bayern jugó unos segundos con 12 jugadores. En la imagen que se ha hecho viral se ven 11 jugadores de campo, sin contar a su arquero Manuel Neuer. Los que se percataron de lo que ocurría fueron los hombres del VAR, que de inmediato informaron al árbitro y notificó al equipo.

Der Screenshot ist relativ eindeutig: 11 Feldspieler des @FCBayern auf dem Platz. Eigentlich egal, wie lange. Wenn ein unberechtigter Spieler ein- und sofort wieder ausgewechselt wird, wird das Spiel auch für Gegner gewertet. Wird interessant, was #DFB entscheidet #SCFFCB @spox pic.twitter.com/9e1NTnY8jT — MVolkmar (@MartinVolkmar) April 2, 2022

¿De quién fue el error? El técnico del Bayern, Julian Nagelsmann indicó que el hecho de jugar 17 segundos con 12 jugadores se debió a un error del cuarto árbitro. Kingsley Coman, quien debía salir del campo, no lo hizo porque el árbitro no mostró el número de su camiseta. Por otro lado, Christian Streich, entrenador del equipo local, se fundió en un abrazo con Naglsmann al termino del partido, donde intercambiaron sonrisas por lo ocurrido. El técnico dijo que su club no planea pelear en el escritorio por los puntos que perdieron, 1-4.