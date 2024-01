Pronósticos del AC Milan vs. Roma - Serie A TIM

Duelo de históricos en la Serie A. AC Milan recibirá, por la fecha número 20, a una AS Roma necesitada de puntos. Ambos equipos vienen de afrontar sus compromisos por la Copa de la Liga, en donde los dos cayeron por la mínima. El cuadro de Stefano Pioli perdió frente al Atalanta, mientras que los dirigidos por José Mourinho no pudieron con el rival de patio: Lazio.

Sin embargo, a pesar del resultado, el cuadro ‘rossoneri' viene con buen ritmo en la liga, ya que se encuentra en la tercera casilla y en puestos de Champions League. Mientras que ‘La loba’ no la pasa tan bien y debe empezar a sumar para meterse en competencias europeas la próxima temporada.



Un encuentro con goles

El encuentro entre Milan y Roma promete goles. Ambos equipos cuentan con buen poderío ofensivo. ‘La loba’ en sus últimos ocho partidos ha marcado 11 goles. Dentro de esas dianas conquistadas, los nombres que siempre aparecen son: Paulo Dybala y Romelu Lulaku. Ambos jugadores son claves para José Mourinho y estarán disponibles para el encuentro.

Sin embargo, el Milan no se queda atrás. En sus últimos nueve encuentros, el equipo de Pioli cuenta con 21 goles anotados, en donde los nombres que más resaltan son Olvier Giroud y Luka Jović. El francés es el ariete del equipo en la Serie A con 9 tantos, mientras que el serbio es un revulsivo dentro del equipo. Además, los rojiblancos contarán con Rafael Leao y Cristian Pulisic. Tanto el portugués como el estadounidense aportan asistencias y goles, lo que los hace importantes dentro del esquema ofensivo del Milan.

Por último, hay un dato no menor y es que en los últimos cinco cruces entre ambos, por Serie A TIM, han dejado un saldo de 16 goles, en donde ambos marcaron por lo menos un gol.

Teniendo esto en cuenta, pensar en un partido en donde ambos anotan y hay más de 2.5 goles es un pronóstico favorable, ya que tanto el Milan y la Roma tienen la puntería afinada para anotar en cualquier momento.



Mejores apuestas AC Milan vs Roma Foto: IMAGO / ABACAPRESS

Los tres puntos se quedan en Milán



Será un partido duro para ambos en San Siro. Tanto Milan como Roma vienen de perder por la Copa y tienen sed de victoria. Sin embargo, el conjunto ‘rossoneri' viene con paso firme en la liga y en el historial con ‘la loba’, el equipo de Pioli es superior.

Dentro de los últimos cinco encuentros por Serie A, AC Milan ha ganado tres y ha empatado dos frente al equipo de la capital, lo que pronostica un resultado favorable para los ‘rossoneri’, dejando la victoria y los tres puntos en casa.



Cuotas AC Milan vs. Roma