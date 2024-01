Supercopa España | Real Madrid vs Atlético de Madrid mejores apuestas

La Supercopa de España regresa una temporada más con los cuatro equipos más destacados del fútbol español en la temporada pasada. La primera semifinal nos permite vivir una nueva edición del Derbi Madrileño, lo que implica esperar un choque muy intenso y vibrante. Echemos un vistazo a las estadísticas más relevantes y a las mejores apuestas del Real Madrid vs Atlético de Madrid.





Gana Real Madrid (tiempo reglamentario): 2.05 en Bwin



Ambos equipos marcan: 1.72 en Bwin



Descanso/Final del partido - X/1: 5.00 en Bwin

El Real Madrid afronta la Supercopa de España como vigente campeón de la Copa del Rey. Los Blancos son favoritos en las apuestas en gran medida debido al excelente momento de forma mostrado en las últimas semanas. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha ganado 10 de sus 11 últimos partidos entre todas las competiciones y solo ha pinchado en el 1-1 contra el Betis. Solo ha perdido un partido a lo largo de toda la temporada, precisamente contra el Atlético de Madrid por 3-1.

A nivel anotador, el Real Madrid promedia 2.11 goles en LaLiga EA Sports y 2.67 en la Champions League, mientras que el nivel defensivo marca 0.58 goles encajados en liga y 1.17 en la máxima competición europea. Además, ha firmado 3 o más goles en 10 partidos a lo largo de la temporada, mientras que ha dejado su portería a cero en 9 ocasiones.

En cuanto a los cinco últimos partidos del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, los Blancos solo han sumado una victoria dentro del tiempo reglamentario. También se cuentan dos empates, uno de ellos en el marco de la Copa del Rey de la temporada pasada en el que terminaron imponiéndose en la prórroga por un total de 3-1. Como dato de interés, los cuatro últimos encuentros entre ambos clubes se han cerrado con goles en las dos porterías.

Sin lugar a dudas, Jude Bellingham está siendo el jugador más destacado del Real Madrid hasta el momento. Su aportación es de 13 goles y 2 asistencias, muy bien acompañado por Rodrygo, autor de 7 goles y 4 asistencias. También habrá que tener en cuenta la posible aportación de Vinicius Jr., quien había sumado 5 anotaciones antes de la lesión que le apartó de los terrenos de juego en los últimos meses.

Recuerde que el conjunto Merengue cuenta con las bajas de Thibaut Courtois, Eder Militao y David Alaba, todos ellos con rotura de ligamentos, además de Lucas Vázquez, lo que implica un aluvión de ausencias en defensa.

La irregularidad marca el camino del Atlético de Madrid



Si bien es cierto que el Atlético de Madrid está firmando una buena temporada, sus cifras no están siendo tan positivas como las de su rival histórico. Los Colchoneros han ganado dos de sus cinco últimos partidos y han encajado 8 goles en sus cuatro apariciones más recientes, una fragilidad defensiva que podría pasar factura de cara a afrontar este partido.

También es interesante revisar que las dos últimas veces que el Atlético de Madrid ha anotado tres o más goles no ha sido capaz de vencer (3-3 vs Getafe y 4-3 vs Girona). Esto implica que una vertiente más ofensiva en su estilo de juego también desemboca en una apertura de espacios en defensa que han sabido aprovechar los rivales.

En lo referente a los duelos directos contra el Real Madrid, encontramos dos victorias en los cinco últimos enfrentamientos contra los Blancos. La más reciente es el 3-1 registrado en el pasado mes de septiembre, con actuación estelar de Álvaro Morata, autor de 2 de los 3 goles del Atlético de Madrid.

De hecho, el internacional español es el máximo anotador del equipo esta temporada con 12 goles, uno más que Antoine Griezmann. Sin duda, hablamos de los dos jugadores que están sosteniendo al equipo hasta ahora, ya que el siguiente artillero del conjunto rojiblanco es Ángel Correa con 4 anotaciones.

A nivel de ausencias, Thomas Lemar es la principal baja del Atlético de Madrid, aunque también debemos tener en cuenta que Pablo Barrios sigue con problemas físicos y podría no llegar a tiempo para ayudar a sus compañeros en las semifinales de la Supercopa de España.

