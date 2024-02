Pronósticos Manchester United vs. West Ham | Premier League

Nueva jornada de la Premier League, un nuevo encuentro en donde el Manchester United deberá sumar ¡Sí o sí! Su irregularidad no aguanta más y el contexto de la tabla es apremiante. La mala noticia para los Red Devils es que su rival llega enganchado, el West Ham buscará asaltar el Teatro de los Sueños. Así llegan los pronósticos de la liga inglesa.



Mejores apuestas Manchester United vs West Ham

¿Ambos equipos marcarán? Sí - 1.57 Codere



Gana o empata West Ham - 2.05 Codere



Menos de 4.5 Tarjetas - 1.65 Codere



La crisis del Manchester United



Luego de la gran era de Sir Alex Ferguson, todo ha ido a peor en el Manchester United, desde hace años no es un contender al título y en la actual campaña, cuando Ten Hag exigió y se le dio, todo fue a peor. En cuanto a regularidad, los Red Devils han sido un total desastre, sumando un total de 10 victorias, 2 empates ¡Y 9 derrotas! Una locura para una de las escuadras más grandes de toda la historia del deporte, lo que hace ver que no hay vuelta posible para un ciclo que está más que desgastado.

Pero eso no es todo, el Manchester United, en términos generales, es uno de los peores equipos en ofensiva, anotando tan solo 24 goles a lo largo de la temporada 2023/24, superando únicamente a Burley y Sheffield. Eso sí, cabe aclarar que en Old Trafford esa pésima tendencia cambia un poco, ya que de los últimos 15 partidos en casa, solo ha dejado de anotar en dos de ellos, en las derrotas 0-1 ante Crystal Palace y en la goleada 0-3 frente al Manchester City.



Marcus Rashford, un dolor de cabeza



Si sumamos las ausencias del Manchester United, nos encontraremos con grandes jugadores, el caso de Mount es el más relevante, hasta que llegaron las dudas sobre Marcus Rashford, no solo por problemas físicos, sino por disciplina. El inglés fue declarado “enfermo”, por el club, en el pasado juego de la FA Cup, sin embargo fue encontrado de fiesta por Breakfast.

Dicho incidente no solo le acarreó multas al jugador, sino que todas las críticas exigen que sea apartado del equipo a causa del contexto que vive el Manchester United. Y hay que recordar que Marcus era el segundo goleador de la temporada del United con 4 goles (un desastre absoluto).



Un West Ham en forma



Pasamos de la oscuridad a la luz, el West Ham está sorprendiendo, sobre todo en las últimas jornadas. De momento se posiciona sexto, a 5 puntos del Tottenham y aventaja por 3 al United. Destacando, además que de sus últimos 10 partidos ha perdido solo uno, frente al Fulham, sumando 5 victorias y 4 empates, hilando una racha de 5 partidos sin perder. De aquellos últimos 10 cotejos, anotó un gol en al menos 8 de aquellos encuentros.

Así, en al menos estas últimas rachas, no se ve cómo esta forma pueda bajar, además con una doble oportunidad, más que jugosa, el West Ham se perfila como una gran apuesta.

Eso sí, debemos decir que Lucas Paqueta aún será ausencia en el 11 de los Hammers.



Las Tarjetas, un enemigo de la Premier League



En la vibrante temporada de la Premier League, se ha establecido que el promedio de tarjetas por juego asciende a 4.85, distribuido equitativamente entre los equipos en disputa. Los encuentros en el hogar presentan una media de 2.25 tarjetas, mientras que los equipos visitantes acumulan un promedio ligeramente superior, con 2.6 tarjetas por partido.

Sin embargo este partido es particular y por ello va nuestra apuesta. Apenas llegan a rozar esa marca, Manchester suma 2.3 tarjetas por partido, mientras que West Ham suma 2.2 por compromiso.