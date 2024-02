Pronósticos Luton Town vs Sheffield United | Premier League

¡En la que nos metimos! Lo mejor de las ligas europeas no es la competencia por el título, eso se suele resolver con semanas de anticipación, sino que el descenso es totalmente clave, atractivo y de emociones locales. De dicha manera, llegan los pronósticos de Luton Town vs. Sheffield United en un partido de locura.



Mejores apuestas Luton Town vs Sheffield United

Gana Luton: 1.72 Codere



2 o 3 Goles Luton: 2.15 Codere



¿Ambos anotarán? Sí: 1.75 Codere



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Luton Town: Gana el menos malo



A decir verdad, este encuentro lo ganará el menos malo. Después de todo, para ver la posición de estos equipos hay que ir hasta el fondo de la tabla, pero hay uno peor que el otro. Básicamente, el “tuerto entre ciegos” en este caso es el Luton. Este equipo se posicionó en la casilla número 17 con apenas 20 punticos, pero con solo una derrota en los últimos 5 juegos ¡Todo un récord!

Pero para hablar de marcar, hay que referirnos al Sheffield, que entró a llenar plantilla, con solo 2 victorias en la temporada y 4 empates, para así sumar el total de puntos en 23 jornadas. Pero esa no es la cifra más preocupante: en esos juegos ha recibido un total de 59 goles, con tan solo 19 tantos a favor ¡insostenible este contexto!



Mejores apuestas Luton Town vs Sheffield United Foto: IMAGO / Action Plus

Sheffield y una pobre estadística



El Sheffield se encuentra enfrentando una situación desafiante en sus encuentros lejos de casa, especialmente contra el Luton Town, donde los números no juegan a su favor. En los últimos 4 enfrentamientos entre ambos equipos fuera de su estadio, el Sheffield no ha logrado obtener la victoria, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para superar al Luton Town en terreno ajeno.

La estadística se vuelve aún más preocupante al ampliar el horizonte a los últimos 11 partidos de liga disputados fuera de casa por el Sheffield, donde no ha logrado asegurar una sola victoria. Esta racha de resultados negativos pone de manifiesto la falta de consistencia y efectividad del equipo cuando se aleja de su terreno habitual.

En los últimos 6 partidos en los que el Sheffield United ha participado, se ha destacado un patrón de alta actividad goleadora, con tres o más goles registrados en 5 de esos encuentros. Este período ha sido testigo de un vibrante promedio de 4.5 goles por partido.

Notablemente, el Sheffield United ha contribuido significativamente a este espectáculo, con un promedio de 1.67 goles por juego, demostrando su capacidad ofensiva en el terreno de juego. La dinámica goleadora de este equipo promete emociones y expectativas elevadas en cada uno de sus compromisos.