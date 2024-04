Pronósticos del partido: Fortaleza CEIF VS Once Caldas

Fortaleza CEIF y Once Caldas se vuelven a ver las caras este sábado 13 de abril por la jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor. Tras su partido de ida por Copa BetPlay el pasado 09 de abril donde el equipo bogotano se impuso 2-1, estos dos equipos vuelven a enfrentarse, pero esta vez en un duelo por liga.



Los locales necesitan ganar para mantenerse con vida hasta la última jornada por un cupo en los ocho clasificados. En cambio su rival Once Caldas, apenas necesita de un empate que lo ayude a sumar un punto o una victoria que lo mantenga en la cima de la tabla de posiciones. Fortaleza es onceavo con diecinueve puntos a tres unidades del último clasificado parcial que es América de Cali, mientras que Caldas es tercero con veintiocho tantos.



Mejores apuestas Fortaleza vs Once Caldas



Ganar alguna de las dos partes: Fortaleza CF — 1.50 en Codere



1° - 40° minuto- total de goles: más de 0.5. — 1.65 en Codere



Primer equipo en marcar: Fortaleza CF. — 1.70 en Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Un partido donde Fortaleza debe apostarlo todo



Cada vez son menos las jornadas restantes para que finalice el todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor. A cuatro fechas por disputarse, el único clasificado hasta el momento es Atlético Bucaramanga, el resto de equipos aún se mantiene en la pelea por saber quién entrará en la fase de ‘playoffs’ y quien no.



El equipo ‘amix’ como popularmente es conocido en redes sociales el Fortaleza, es una de las escuadras que necesita ganar para no perder el rastro de los clubes que lo sobrepasan en la tabla general. Es por esto que este sábado probablemente los locales inclinen el terreno a su favor y pongan contra las cuerdas al 'blanco de Manizales’ porque será su penúltimo juego en casa y si no obtiene los tres puntos, probablemente sea uno de los eliminados.



En los últimos cuatro partidos de ‘forta’, por lo menos se anotó un gol antes de los 40 minutos de juego. Por esto se elige que este logro es uno de los favoritos a cumplirse en un enfrentamiento que se repetirá dos veces en menos de una semana.



Además, como mencionamos anteriormente, el equipo que cuenta con la obligación de buscar los tres puntos a como dé lugar son los locales, porque los visitantes con el empate siguen dependiendo de ellos mismos, a diferencia de que Fortaleza no pueda ganar, de este modo su clasificación quizá dependa de otros equipos y no únicamente de sus resultados.



Once Caldas por su lado, perdió un invicto de nueve fechas que mantenía antes justamente este rival. Aunque el partido fue por copa, esto afectó negativamente la buena racha que mantenía el club de Manizales. Ahora por liga, esperan no volver a perder ante este rival y depositan su confianza en el máximo goleador del fútbol colombiano y uno de los goleadores de este torneo, Dayro Moreno. El inoxidable delantero que tiene a su onceno en lo alto de la clasificación y que quiere conseguir un nuevo botín de oro para su colección.