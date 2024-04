Pronóstico de Deportivo Pasto vs Millonarios - Liga BetPlay

La Liga BetPlay no para. La lucha por entrar a los 8 mejores del torneo está picante. Eso lo saben Deportivo Pasto y Millonarios. Por esta razón, en el marco de la jornada 17 de la liga colombiana, Volcánicos y Embajadores se batirán a duelo en el Estadio Departamental Libertad con un objetivo claro: sumar de a tres. Tanto Pasto como Millonarios saben que no hay margen para el error porque el que pierda, dice adiós.



Los dirigidos por Alberto Gamero llegan al encuentro golpeados. Su andar por la Copa Libertadores no ha sido el mejor. De dos fechas transcurridas, sólo logró sacar 1 punto. Sin embargo, en la liga colombiana viene en racha. Acumula dos victorias en sus últimos dos encuentros, por lo que buscará recuperar la confianza ante los volcánicos. Por su parte, los dirigidos por Gustavo Florentín tienen chances matemáticas de clasificar y se aferran a ellas.

Mejores apuestas Deportivo Pasto vs Millonarios



Total de tiros de esquina: Más de 8.5 - 1.75 en Rushbet



Total de goles: Más de 1.5 goles - 1.41 Rushbet



Ambos equipos marcarán: Si - 2.02 en Rushbet

El todo o nada para el equipo de Alberto Gamero



Si, así como leen. Este es el todo o nada para Millonarios. Actualmente el equipo embajador se ubica en la novena casilla y está a tres puntos del octavo: América de Cali. Por lo que ganar es su única opción para perfilarse como uno de los ocho, claro, teniendo en cuenta que está compitiendo el cupo con: Atlético Nacional, Fortaleza, Independiente Medellín y Águilas Doradas.



Teniendo clara la situación de Millonarios, es preciso mencionar que Alberto Gamero irá con todo en Ipiales. Por lo que habrá un derroche de fútbol ofensivo. Por esto, mencionar que el total de tiros de esquina superará los 8.5 no es descabellado. Solamente, el equipo de la capital de Colombia, en sus anteriores 5 partidos, generó 28 lanzamientos. Lo que da un promedio de 5.6. Mientras que Pasto, en la misma cantidad de juegos, provocó 21. Obteniendo una media de 4.2.



Por ende, es lógico pensar que este pronóstico tiene una alta probabilidad de darse en este encuentro.



Lluvia de goles en el Departamental Libertad



Sí habrá un derroche de fútbol ofensivo en Pasto, los goles no pueden faltar. Para este encuentro, tanto el ambos marcan como el total de goles mayor a 1.5 se ve venir.



En los anteriores 5 juegos que disputó Millonarios, en todos, los marcadores finales superaron el 1.5. Al equipo embajador le marcaron rivales como: Bolívar, Flamengo, Santa Fe, Fortaleza y Cali. Esto nos da a entender que los de Gamero no son una muralla en el fondo. Ahora bien, siguiendo esta idea, en los últimos 5 partidos que disputaron ambas escuadras entre sí, en 3 de ellos se sobrepasó el umbral de 1.5.



Por otro lado, Millonarios, en los últimos 8 juegos, en todos le marcaron. Mientras que Pasto, en los anteriores 5 duelos como local, en 3 de ellos lograron marcarle. Partiendo de este repaso estadístico, pensar en que Millonarios y Pasto no cumplirán con los pronósticos suena algo descabellado.