Pronósticos del partido: Alianza FC vs Deportivo Pasto

Empieza una nueva jornada del fútbol colombiano y con esta se renuevan las ilusiones de los amantes de este deporte. Un duelo crucial correspondiente a la lucha por el descenso se disputará entre Alianza FC y el Deportivo Pasto. Aunque ambos equipos por ahora, se encuentran relativamente lejos de la zona roja, un descuido en esta instancia puede acercarlos más.



En la tabla de posiciones, Alianza FC se ubica décimo sexto con 11 unidades, en 11 partidos. En cambio, su rival Deportivo Pasto se encuentra dos escalones más abajo en la casilla 18 con 10 puntos, en la misma cantidad de encuentros disputados. Esto demuestra la irregularidad de ambos equipos y marca un poco el camino de lo que será un duelo parejo y friccionado.



Mejores apuestas Alianza FC vs Deportivo Pasto

Gana alguna de las dos partes: Alianza FC — 1.55 en Codere

Ambos equipos marcan: No — 1. 72 en Codere

Resultado del partido entre los minutos 1:00-30:00: Empate — 1, 60 en Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Para acercarse a los 8 Alianza FC necesita una victoria



Luego del traslado que tuvo el conjunto aliancista de una región a otra, el equipo ha mostrado una mejoría desde su debut en la ciudad de Valledupar. No obstante, los resultados no han acompañado a los 'vallenateros' teniendo en cuenta que solo han podido sumar 3 victorias en lo que va del torneo. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que desde el inicio del campeonato se han enfrentado a equipos como: Nacional, Cali, Millonarios, Junior, Medellín, América y Santa Fe, siendo estos los rivales más fuertes en el fútbol colombiano.



Según lo anterior, a Alianza FC le esperará una seguidilla de partidos contra rivales directos y asequibles para vencer. Esto indica que enfrentándose en condición de local a un equipo como Deportivo Pasto la posibilidades de un triunfo son más altas, considerando el momento que atraviesa cada uno de los conjuntos.



Con respecto a los pronósticos de este encuentro, se espera que Alianza FC se lleve la victoria en, por lo menos, una de las dos mitades del partido, ya que al equipo pastuso le cuesta jugar en climas con altas temperaturas y además, no es un cuadro que se plante fuerte cuando juega como visitante.



El calor, un factor determinante para el Deportivo Pasto



Como es bien sabido, el clima siempre juega un papel importante en el desarrollo de los partidos y en este caso no es la excepción. Para los equipos de altura, el calor afecta considerablemente el juego y condiciona a los jugadores, tanto así que en las últimas tres salidas del Pasto a territorios con altas temperaturas, cayó derrotado en dos y empató uno, sin poder marcar goles en 2 de estos.



La anterior estadística permite deducir que es difícil que ambos equipos anoten en este partido. Además, como se trata de un duelo entre dos equipos parejos, se espera que durante los primeros 30 minutos, exista una paridad que desde ya es evidente en la previa del partido.