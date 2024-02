Pronóstico de Alavés vs Mallorca - LaLiga EA Sports

Llega la fecha 26 de LaLiga EA Sports. Alavés vs Mallorca. Los babazorros recibirán a los bermellones el próximo sábado, 24 de febrero, en el estadio Mendizorroza. Ambos clubes, con su once de gala, buscarán los tres puntos en un duelo que tiene historial en primera y segunda división.



Mejores apuestas Alavés vs Mallorca

Doble oportunidad: Mallorca o empate - 1.90 en Rushbet.



Total de tiros de esquina: Más de 7.5 - 1.41 en Rushbet.



Total de goles: Más de 1.5 goles - 1.57 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Invitado de lujo: los tiros de esquina



Los saques de esquina se irán a la alta. Ambos equipos cada vez que se cruzan, generan peligro desde todos lados, en especial desde los córners. De sus últimos 5 duelos, cobraron un total de 42 córners, obteniendo una media de 8.4.

Además, a nivel individual, Mallorca realizó 17, frente a los 38 córners que generó el Alavés. El primero obtuvo un promedio de 3.4, mientras que el segundo alcanzó los 7.6 de media. Ahora, si se suman ambas cifras, el resultado fácilmente sobrepasa la línea de los 7.5 del pronóstico.



Mejores apuestas Alavés vs Mallorca Foto: IMAGO / AFLOSPORT

La misión de Mallorca en Mendizorroza



Pasada la mitad de la temporada, Mallorca ha sumado puntos importantes en su búsqueda de mantenerse en la primera división del fútbol de España. Actualmente se ubica en la décimo sexta casilla con 23 puntos, a 6 del Cádiz.

Sin embargo, la realidad del Alavés es distinta. El equipo de Luis García se ubica en la décimo segunda plaza con 28 puntos. En pocas palabras, navega en aguas poco turbulentas, pero con la obligación de no relajarse, ya que como dice el refrán “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”.

Dicho esto, la presión de sumar, urgentemente, es para el Mallorca. El equipo equipo del mexicano, Javier Aguirre, sólo tiene una misión en Mendizorroza: robarle puntos al Alavés.

Lo positivo para los apostadores es que Mallorca tiene un historial favorable frente al equipo de García. Por ende, cuenta con una doble posibilidad: ganar o empatar. En primer lugar, en los últimos 5 duelos entre ambos clubes, los ‘bermellones’ ganaron 3, empataron 1 y cayeron en 1. Además, un dato no menor es que en el cruce que tuvieron en la primera parte de la temporada, el resultado quedó en tablas (0-0).

Además, el Alavés, en los 3 anteriores partidos, igualó en 1 y cayó en 2. Mientras que el Mallorca, de los últimos 4, se llevó los tres puntos en dos ocasiones, sumó una unidad en una ocasión y se fue con las manos vacías una vez.

Ahora bien, en cuanto a goles, los partidos del Mallorca no tienen mucho. Los marcadores son muy cerrados. Tanto así que, en sus últimos 5 juegos de visitante, superó la marca de 1.5 en 3 oportunidades, claro sin tener en cuenta el resultado final. Mientras que el Alavés, en sus 5 anteriores cruces, también pasó la línea de los 1.5, sin tener en cuenta el marcador final. Esto nos quiere decir que ambos equipos no son férreos en defensa y que los goles pueden llegar.

Claramente la balanza se inclina un poco a favor del Mallorca. Los de Aguirre juegan con la necesidad de salvarse del descenso y el historial frente al Alavés de su lado. Así que su misión de asaltar Mendizorroza no es algo imposible.