Pronóstico del Alavés vs Villarreal - LaLiga EA Sports

En el marco de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, el estadio de Mendizorroza, el próximo sábado, 10 de febrero, albergará el duelo entre Alavés contra el Villarreal. El ‘submarino amarillo’ llega con la ilusión de seguir sumando, luego de su victoria frente al Barcelona y el empate ante Cádiz, para darle un sacudón a la temporada y luchar por las plazas en competencias europeas.

Mientras, el Deportivo Alavés alista a su mejor once para enfrentarse a un duro rival de LaLiga EA Sports. El equipo dirigido por Luis García también tiene la misma meta que el equipo de Marcelino: clasificarse a competencias europeas. A diferencia del Villarreal, el conjunto ‘alavesista’ está más cerca, ya que actualmente se encuentra en el puesto 11 con 26 puntos.



Mejores apuestas Alavés vs Villarreal

Total de goles: Más de 2.5 - 1.95 en Rushbet.



¿Habrá goles?: Si - Ambos marcan - 1.76 en Rushbet.



¿Quién anotará en cualquier momento?: Gerard Moreno Sí - 2.90 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Lloverán los goles en Mendizorroza



A pesar de no pasar una temporada muy buena, debido a las lesiones de sus mejores hombres, Villarreal es un equipo que no se rinde. Los de Marcelino están acostumbrados a remar en contra de la corriente y este es el momento para hacerlo.

Y es que a pesar de no obtener los resultados esperados, no se puede negar que el ‘submarino amarillo’ lo entrega todo en cada juego. Así lo dicen las cifras. El Villarreal, en sus últimos 5 partidos disputados por todas las competiciones, marcó en 3.

Sin embargo, el Deportivo Alavés es un equipo que tampoco se la pone fácil al rival. De los 5 recientes juegos que disputó, ganó 3 y logró anotar en 4 de ellos, en donde superó la barrera de los 2 goles en 3 ocasiones.

Teniendo esto en cuenta, es importante añadir que en los últimos 5 duelos directos del Villarreal contra el Alavés, ambos equipos marcaron un total de 19 goles. Además, superaron los 2.5 goles en 4 ocasiones.

Entonces, de acuerdo con estos datos, se pronostica una lluvia de goles en Mendizorroza, en donde cada equipo marcará y entre los dos superarán los 2.5 goles.



Mejores apuestas Alavés vs Villarreal Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Gerard Moreno, el hombre que sacará a flote al ‘submarino amarillo’



Todos en LaLiga EA Sports saben que cuando Gerard Moreno está al cien por ciento, es un hombre peligroso. Si no que lo diga el Barcelona. Fue el jugador que desequilibró el encuentro y abrió el marcador en el Olímpico de Montjuic.

Pero no sólo el Barcelona puede hablar de su experiencia contra el veterano delantero del Villarreal, el Alavés también puede dar fe de que cruzarse con él es peligroso. En los últimos 5 cruces entre ambos clubes, Moreno les marcó 4 goles. Una de esas anotaciones fue en la quinta fecha de la liga.

Por esta razón, un hombre que seguro tiene una cita frente al Alavés el próximo sábado, es ni más ni menos, Gerard Moreno.