Pronóstico de Rionegro Águilas - Bragantino - Copa Libertadores

En el marco de la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores, Rionegro Águilas Doradas recibirá el próximo martes 20 de febrero en el Atanasio Girardot al equipo brasileño, Red Bull Bragantino.

El conjunto colombiano jugará su primera Copa Libertadores de la historia. Águilas Doradas se clasificó a la edición del 2024 del torneo gracias a su buena campaña en el 2023. Obtuvo 93 puntos en la reclasificación. Por su parte, Bragantino viene de ocupar la sexta casilla en el Brasileirao y buscará clasificarse a la tercera fase del torneo, para así, intentar llegar a fase de grupos.



Mejores apuestas del Rionegro Águilas vs Bragantino



Cantidad de goles: Menos de 2.5 - 1.65 en Codere.



¿Quién anotará primero?: Bragantino - 1.67 en Codere.



¿Quién ganará?: Bragantino - 1.90 en Codere.



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Un terreno desconocido para Águilas Doradas



Si bien el equipo de Rionegro se clasificó a esta edición de la Copa Libertadores, gracias a su rendimiento durante el año 2023, lo cierto es que el equipo antioqueño perdió a dos pilares fundamentales del proyecto.

La principal baja fue la de su entrenador: César Farías. El venezolano, a pesar de los resultados conseguidos, a inicio de la temporada dio un paso al costado y se mudó a Cali para dirigir al América. La segunda salida fue la de su delantero estrella: Marco Pérez. El chocoano se unió al equipo del vigente campeón de la liga colombiana: Junior de Barranquilla.

En este orden de ideas, el Águilas Doradas que enfrentará a Bragantino será otro. Además, el equipo brasileño, a pesar de las bajas que sufrió, se repuso. Incorporó jugadores que siguieran aportando al juego colectivo del club. Desde este punto parte la diferencia entre ambas escuadras.



Mejores apuestas Rionegro Águilas vs Bragantino Foto: IMAGO / TheNews2

Bragantino, en lo que va del 2024, sólo ha perdido un partido y fue contra el vigente campeón del Brasileirao: Palmeiras. Así mismo, de los últimos 8, ha ganado 4. Por su parte, Águilas Doradas, aún está acoplándose al nuevo estilo que quiere imponer su técnico: Hernán Darío Gómez. Esto le ha costado puntos al equipo antioqueño, ya que sólo le ha ganado a equipos de menor calibre. Así mismo, también le ha costado competir, puesto que con los grandes le costó robarle puntos.

Por otro lado, el equipo brasileño anotó primero en 7 de sus últimos 8 partidos. Los goles los marcó frente a equipos como: Sao Paulo, Ponte Preta, Portuguesa, etc. En 4 de esas oportunidades, se llevó la victoria gracias a que es un equipo muy estable defensivamente. Así mismo, los dirigidos por Pedro Caixinha, no sobrepasaron los 2.5 goles en 3 de los 4 anteriores duelos.

Mientras que el equipo colombiano en los 7 últimos partidos, no pasó la línea de los 2.5 goles en 6 ocasiones. Además, Águilas recibió, en 4 de sus recientes duelos, el primer gol en 3 oportunidades.

Dicho esto, en su primera experiencia en Copa Libertadores, a Águilas Doradas le costará. Bragantino es un equipo que sabe atacar, defenderse y manejar los resultados. Por esta razón, es lógico pensar que Bragantino anotará primero y ganará, además de que en el duelo, los goles estarán por debajo de los 2.5.