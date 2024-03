Pronósticos Nacional vs. Always Ready | Copa Libertadores (vuelta)

Llegan los encuentros de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores, en esta ocasión tenemos un partido entre un histórico y un emergente, entre una escuadra que es habitual en la Libertadores ante un equipo que tiene labor de conseguir ventaja como local, ya que como visitante sufre y mucho. Así llegan los pronósticos de Nacional vs. Always Ready.



Sin duda alguna, los dueños de casa son los principales candidatos para pasar de ronda, después de todos, no solo saben jugar la Copa Libertadores, sino son múltiples campeones de la competencia, por si fuera poco, el peso de la localía es fundamental y su 1-0 en contra se ve corto de cara a la revancha. Por su lado, Always Ready ya se puede conformar con lo hecho, aunque no aprovecharon del todo su localía, llegan con una luz de vida a este compromiso que parece decantado para un equipo.

Mejores apuestas Nacional vs Always Ready

Gana Nacional -1: 1.50 Codere

Nacional anota más de 2.5 Goles: 1.83 Codere

¿Ambos cantarán? No: 1.57 Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Nacional, el gran candidato vs. Always Ready ¿La sorpresa?



Para hablar de Nacional, debemos mencionar que han sido 3 veces campeones de la Copa Libertadores, lo que le da el suficiente peso para dignificar y honrar su historia, eso si, debemos ir a los datos para descifrar su favoritismo. Contra escuadras bolivianas se ha enfrentado en 31 ocasiones, perdiendo tan solo 7 partidos, gran parte en visita, y ha ganado 20, el 80% de sus victorias fueron como locales.

Así, debemos decir que los uruguayos son favoritos, lo que había que ver era si quedaban mal parados luego de la ida, lejos de ello, el 1-0 es un marcador muy sencillo de remontar para los uruguayos, después de todo, los más de tres mil novecientos metros de altura, en la ida, no les hizo gran afecto.

De la misma manera, Nacional viene de empatar a tres frente a Defensor Sporting.

Ahora, si nos enfocamos con Always Ready, hay que decir que el equipo tenía puestas sus esperanzas en su juego como local, pero el 1-0, no solo es corto, sino que no tiene herramientas para mantener esta diferencia. Los bolivianos vienen de empatar a uno en su más reciente encuentro liguero.



Mejores apuestas Nacional vs Always Ready Foto: IMAGO / Pressinphoto

Always Ready desaprovechó la ventaja, se aferra al milagro

Cualquier otra sería quedaría abierta con un 1-0 a favor, pero lo cierto es que los 4.000 metros de altura, fueron insuficientes para sacar una buena ventaja sobre los uruguayos, sobre todo cuando lo vimos en la anterior fase, cuando le ganaron, en su anterior llave a Sporting Cristal por 6-1, pero perdieron 3-1 como visita, dejando claro que el fuerte era su desempeño como local.

De dicha manera, queda claro que su gran ilusión de pasar se desvaneció al momento de dejar una corta ventaja.

Por último hay que decir que Nacional es un equipo defensivo, sólido, apenas recibió 3 goles en sus últimos 5 juegos como local, además anotó 7, en la misma cantidad de encuentros, lo que deja en claro la superioridad de esta escuadra.