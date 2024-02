Pronóstico de Atlético Nacional vs Club Nacional - Copa Libertadores

Partido de vuelta en Medellín. Atlético Nacional recibirá, el próximo miércoles, 28 de febrero, al Club Nacional de Asunción. El equipo paraguayo llega al Atanasio Girardot con ventaja, ya que en el Defensores del Chaco logró derrotar 1-0 al verde paisa.

Por su parte, Atlético Nacional enfrentará al equipo de Asunción con un cambio importante dentro de su estructura interna. Esto se debe a que Jhon Jairo Bodmer fue removido del banquillo del equipo colombiano. La directiva del verde paisa no toleró los malos resultados del equipo y decidió rescindir de sus servicios.



Mejores apuestas Atlético Nacional vs Club Nacional

Doble oportunidad: Club Nacional o empate - 2.08 en Rushbet.



Ambos equipos marcarán: No - 1.74 en Rushbet.



Total de goles: Menos de 2.5 - 1.70 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Al todo o nada en el Atanasio Girardot de Medellín



En el duelo de ida, Nacional de Asunción demostró que con un buen planteamiento y ganas, se le puede ganar a un grande del continente. Y es que en Paraguay, la academia jugó un partido inteligente y complicó en más de una ocasión a Atlético Nacional. Sin embargo, aún faltan 90 minutos para definir quién pasará a la tercera fase.

Sin lugar a dudas, será un duelo cerrado en cuanto a goles. En los últimos 5 partidos que disputó Atlético Nacional, los resultados en el marcador que obtuvo el equipo paisa, no sobrepasó los 2.5 goles en 4 ocasiones. Mientras que Club Nacional, en la misma cantidad de juegos, no pasó la línea de las 2.5 anotaciones en el marcador en 3 oportunidades.

Por otro lado, ha quedado claro que ninguno de los dos es goleador. Atlético Nacional lleva 3 partidos sin marcar. Mientras que Nacional de Paraguay viene de perder 2-0 por el torneo doméstico. Así mismo, el verde paisa, de los últimos 5 cruces, no marcó en 4. El verdolaga perdió 3 y empató 1. Por su parte, la academia, en la misma cantidad de duelos, no marcó o no le marcaron en 4 oportunidades. Claro, esto es sin tener en cuenta el resultado final en el marcador.

Teniendo esto en cuenta, es difícil no pensar en un escenario donde Atlético Nacional y Club Nacional marquen menos de 2.5 goles y que, incluso, ninguno de los dos marque.



La oportunidad está dada para el equipo paraguayo



Se sabe que Atlético Nacional no está pasando por un buen momento, en cuanto a lo deportivo como lo administrativo. El club antioqueño tuvo un cambio importante y es que se quedó sin director técnico a puertas del partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores. Por lo que si hay un escenario perfecto para que Club Nacional pase a la siguiente ronda es este.

Los paraguayos dependen de sí mismos para volar a la tercera fase de la Libertadores, ya que ganó en Asunción. Por ende, una victoria o un empate los clasifica directamente. Y para la satisfacción del hincha o seguidor del Nacional de Paraguay, la academia, de los últimos 5 cruces, ganó 3 y dejó su marcador en cero.

Teniendo esto en cuenta, Nacional de Asunción debe ganar o sacar un empate en Medellín para clasificarse. Claro, y pensar en esa posibilidad, teniendo en cuenta las recientes cifras, es lo más lógico en esta situación.