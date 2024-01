Pronósticos Newcastle vs Manchester City | Premier League

Nueva jornada de la Premier League, un nuevo día en donde tendremos un verdadero partidazo. Sant James’ Park recibirá al Manchester City, que está en búsqueda de un triunfo que le garantice seguir luchando por la Premier, aunque la ausencia de su jugador estrella es, aún, bastante probable.

Gana o Empata Newcastle: 2.35 en Bwin



+2.5 Goles: 1.57 en Bwin



¿Ambos anotarán? Sí : 1.62 en Bwin



Todas las cuotas son cortesía de Bwin, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Las lesiones del City, las virtudes y falencias del Newcastle



Sin duda alguna, en las últimas jornadas de la Premier League los citizens han tenidos todos los problemas juntos, no solo es la irregularidad individual de jugadores como Rodri y Bernardo Silva, sino que las ausencias han afectado el rendimiento de los de Guardiola. Stones no estará disponible y Haaland aún es duda para este encuentro y aunque De Bruyne está recuperado, apenas ha visto minutos.

En seis de los últimos siete partidos del Manchester City, la marca de los 2.5 goles se vio superada, pero eso no es todo: en partidos como ante el Liverpool, Tottenham y Aston Villa, el City vio vulnerado su arco al menos en una ocasión, por lo que es propenso a recibir anotaciones ante escuadras que representan un reto alto.

Así, si vemos las estadísticas del Newcastle, veremos que es una escuadra muy dura en ofensiva, sus 39 goles a lo largo de la temporada lo posicionan como la quinta mejor delantera del campeonato inglés. De igual manera, no son una escuadra confiable en ofensiva, siendo un equipo que ha sufrido 29 anotaciones. En 6 de los últimos 8 partidos del Newcastle, las Urracas sufrieron un gol en contra, mínimo.



Mejores apuestas Newcastle vs Manchester City Foto: IMAGO / PA Images

Newcastle y una pequeña paternidad



Newcastle ha demostrado ser formidable en su terreno, logrando la victoria en 7 de sus últimos 8 partidos como local en la liga inglesa. Este impresionante récord sugiere que el St James' Park se ha convertido en una fortaleza para las Urracas, generando confianza y determinación para enfrentar a equipos de la talla del Manchester City. Cabe destacar que las dos últimas visitas del Manchester City al hogar del Newcastle han sido competidas y equilibradas.

En la última temporada, los Urracas lograron una valiosa victoria por 1-0, demostrando su capacidad para resistir ante uno de los equipos más fuertes de la Premier League. Además, un empate 3-3 en el enfrentamiento anterior resalta la imprevisibilidad y emoción que este duelo ha ofrecido en el pasado reciente.

Sin embargo, es crucial señalar que la última victoria del Manchester City en el St James' Park data del 19 de diciembre de 2021. Este hecho puede generar cierta presión en los Ciudadanos, quienes buscarán revertir esta estadística y recuperar el dominio en los enfrentamientos contra el Newcastle en su propio terreno. Para el Newcastle, mantener su racha positiva como local será vital, especialmente contra un oponente tan poderoso como el Manchester City.

La capacidad de resistencia, junto con la eficacia en la definición, será esencial para asegurar un resultado favorable y consolidar su posición en la tabla de la Premier League. Por otro lado, el Manchester City buscará romper la sequía de victorias en el St James' Park.



Cuotas Newcastle vs Manchester City