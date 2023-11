Final Copa Colombia ida - Millonarios Vs Nacional - mejores apuestas

Este miércoles a las 8:00 pm se abrirá la gran final con el partido de ida que enfrenta a Millonarios vs Atlético Nacional. El duelo que abre la llave decisiva se disputará en el Estadio El Campín de Bogotá. A continuación, vamos a ofrecerle la información más interesante de ambos clubes y las mejores apuestas que podrá realizar en operadores como bwin.



Las mejores apuestas Copa Colombia entre Millonarios vs Nacional



Millonarios llega a la eliminatoria decisiva después de un paso relativamente tranquilo por la competición. Al igual que su rival, su puesta en escena tuvo lugar en los octavos de final, ronda en la que los Embajadores superaron sin demasiadas dificultades a Atlético Bucaramanga por un global de 3-1. Más sencillo fue aún el doble choque frente a Alianza Petrolera, en el que vencieron por 2-0 en la ida y 1-2 en el partido de vuelta.

Los mayores problemas llegaron en unas semifinales en las que Cucutá puso más oposición de la esperada, aunque finalmente Millonarios se llevó el gato al agua por un total ajustado de 2-1.

Por su parte, Atlético Nacional también ha mostrado una gran versión a lo largo de la competición, aunque sufrió más de lo esperado para llegar a la fase final. En los octavos de final se esperaba máxima igualdad contra América de Cali, pero el Rey de Copas se apuntó un 5-2 que ya dejó muestras de la seriedad con la que se ha tomado la competición.

Águilas Doradas también sufrió en sus carnes el poderío ofensivo de Atlético Nacional, en este caso con un 5-1 en el que se repitió la doble victoria tanto en su feudo como en el estadio de los Dorados. Para la semifinal, Pereira sorprendió al imponerse por 2-0 en la ida, pero el Rey de Copas supo reponerse con un 3-1 en la vuelta que mandó la eliminatoria a una tanda de penaltis en la que venció por 5-4.



Victoria Millonarios: 1,90 en bwin

Ambos equipos NO marcan - No: 1.68 en bwin

Millonarios primer equipo en marcar: 1.70 en bwin

Los enfrentamientos directos, muy favorables a Millonarios



Si hay un dato que puede ser clave de cara a las apuestas del Millonarios vs Nacional, ese es el del pobre rendimiento del Rey de Copas frente a los Embajadores en sus duelos más cercanos. Ya se suman nueve partidos sin victorias de Atlético Nacional frente a Millonarios, con el reciente 0-1 en los cuadrangulares como último precedente.

Si contamos con sus 10 últimos cara a cara, el saldo es de cuatro victorias para Millonarios, una para Atlético Nacional y cinco empates, siempre teniendo en cuenta que hablamos de resultados registrados dentro del tiempo reglamentario.

Además, en siete de esos encuentros uno de los dos equipos (o los dos) se quedaron sin anotar, una tendencia que esperamos que se mantenga. También es muy relevante la suma de ocho partidos de esa serie de diez en los que se firmaron menos de 2.5 goles. Si tenemos en cuenta que la final Copa Colombia se juega a doble partido, no sorprendería que esa tendencia también se vea en un partido de ida en el que ambos conjuntos podrían saltar muy comedidos al césped, más preocupados en no cometer errores que en buscar el marco rival.

Igualdad y pocos goles para las mejores apuestas de la final Copa Colombia



Como hemos podido comprobar, todo apunta a que la final Copa Colombia arrancará con un resultado positivo para Millonarios. El cara a cara es clarividente y contamos con un resultado hace pocos días favorable a los Embajadores, lo que unido a su condición de locales podría servir para tomar ventaja.

El 0-0 (tres ocasiones) y el 1-0 o 0-1 (dos veces) son los resultados más repetidos en sus 10 últimos duelos, de ahí que pueda parecer buena idea apostar a cifras bajas de goles e incluso a la posibilidad de que no se anoten goles por parte de los dos equipos.

De hecho, también existe la posibilidad de que no se firmen tantos en las dos mitades. En definitiva, los pronósticos a la anotación puede ser la mejor fuente de ingresos en este Millonarios vs Atlético Nacional de la ida de la final Copa Colombia.