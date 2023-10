Mejores apps de apuestas en Colombia 2023

Aquí tienes una selección de las mejores apps de apuestas en Colombia. Con ellas podrás apostar desde cualquier dispositivo y lugar. Olvídate de llevar la computadora contigo a todas partes.

A través de las mejores aplicaciones móviles para apostar verás cómo mejorar tu experiencia. Esta será más completa, rápida e intuitiva, en definitiva, mejor. Sigue leyendo para saber todo sobre esta herramienta.

¿Cuáles son las mejores apps de apuestas en Colombia?

El auge de las nuevas tecnologías y el aumento del uso del celular ha provocado toda una revolución. Esta también ha llegado a las casas de apuestas y prueba de ello es el diseño de aplicaciones nativas.

En los siguientes párrafos se han reunido las que consideramos mejores apps de apuestas en Colombia. Se describirá el proceso de descarga para cada una y también los servicios que ofrece.

App Codere



La primera de las mejores Apps de apuestas es la de Codere. Codere lleva bastante tiempo en Colombia y es normal que se haya colado entre las mejores apps de apuestas. Este operador de origen español se ha consolidado en la lista de sitios a seguir.

La App está disponible para iOS y Android. Se puede descargar fácilmente desde la App Store o la Play Store respectivamente. No es una aplicación muy pesada y ocupa solo 77.7 MB.

Desde ella será posible acceder a todos los eventos y también a la sección de streaming, una plataforma que transmite en vivo. Cuenta con diferentes métodos de pago para realizar los ingresos y su servicio técnico es eficaz.

También se puede optar por un bono de bienvenida que duplica el primer depósito hasta una cantidad máxima de $100.000 COP. Para obtenerlo, es necesario apostar al ingreso una cuota mínima de 2.50. Así, recibirás la bonificación en formato de freebets.



Mejores apps apuestas Foto:

App 1xBet



Otra de las mejores apps de apuestas es 1xBet. Cuenta con más de 15 años de trayectoria y es de origen ruso. Permite la creación de una cuenta desde varias opciones como es el correo electrónico o el celular.

No puede faltar una aplicación nativa que está disponible para iOS, Android y también para Windows. Un aspecto a mejorar de la herramienta es que ocupa mucho espacio, cerca de 500 MB. Por otro lado, es la más rica en lo que se refiere a idiomas disponibles.

La oferta para nuevos usuarios es del 100% del ingreso hasta un monto total de $450.000 COP. Para obtenerlo, tendrás que realizar un depósito mínimo de $2.000 COP. La liberación requiere apostar el bono en apuestas combinadas de al menos 3 selecciones.

Un punto a favor que le ayuda a estar entre las mejores apps de apuestas, es el de los métodos de pago. Ofrece unas 60 alternativas para hacer sus ingresos y otras tantas para solicitar retiros.



App Rushbet



Rushbet es otro operador que figura entre las mejores apps de apuestas. Es de origen estadounidense y está en Colombia desde 2018. En el año 2022 lanzó su aplicación móvil para iOS y Android.

La app ocupa cerca de 100 MB y se puede descargar en pocos pasos desde la Play Store y la App Store. En el propio sitio web encontrarás los enlaces de acceso. También dispone de una versión móvil.

Con el bono de bienvenida se pueden conseguir hasta $50.000 en apuestas deportivas. Requiere un código de bonificación facilitado por el propio operador. La oferta duplica la cantidad que ingreses. Cuenta también con un programa de fidelidad.

En la sección de apuestas en vivo se ha habilitado el servicio de streaming. También se pueden consultar ciertos datos que hacen que sea más fácil realizar apuestas a tiempo real. Las cuotas están en línea con el mercado.

App Betplay

Betplay ofrece otra de las mejores aplicaciones móviles para apostar. Podrás reclamar ofertas y promociones prácticamente todas las semanas. Además, suelen contar con bono de bienvenida en deporte y casino.



La aplicación se pueden descargar en Android y también en dispositivos Apple. Es muy ligera, ya que solamente ocupa 15 MB. En cuanto a los idiomas, únicamente está disponible en inglés. La barrera del idioma es un aspecto a solucionar.



Mejores apps para apuestas deportivas Foto:

App Wplay



Finalizando la selección de mejores apps de apuestas esta Wplay. Este operador es uno de los primeros que logró la licencia en 2017 y desde entonces no ha parado de crecer. Al igual que el resto de sitios mencionados, cuenta con licencia de Coljuegos.

La oferta para nuevos usuarios está fijada en un máximo de $200.000 COP. La cantidad mínima para acceder a este bono duplicador es de $10.000 COP. Se aplican términos y condiciones que puedes consultar en la web.

En la parte inferior de la página han ubicado los enlaces para poder realizar la descarga de la aplicación en iOS y Android. Tiene un tamaño de 115 MB y está disponible únicamente en español. Sin embargo, algunas mejores apps de apuestas son superiores.

A través de ella será posible acceder a la transmisión de eventos en vivo. Basta con buscar un icono de una TV para saber cuáles son los partidos seleccionados. Solo necesitas de una buena conexión a Internet y listo.



¿Cuáles son las ventajas de apostar desde una app?



Colocar los pronósticos en las mejores apps de apuestas tiene sus ventajas en comparación con la versión de escritorio. La herramienta es usada cada vez más por sus usuarios y hay razones que pueden explicar esta predilección.

Estos son algunos de los motivos:



En las mejores apps de apuestas tienes la opción de activar notificaciones. De esta forma, recibirás avisos en el celular cuando ocurra algo en tu partido favorito. No hace falta que estés 100% atento.



Son más cómodas. Sobre todo si estás fuera de casa, las mejores apps de apuestas permiten colocar los pronósticos pulsando un botón. No hará falta entrar en un navegador y después en el sitio web. Ahorras pasos y tiempo.



Puedes acceder a promociones exclusivas. Algunas mejores apps de apuestas ofrecen bonificaciones que solamente los usuarios de la app podrán reclamar. Además, suelen ser compatibles con el resto de ofertas.



Más facilidades con los métodos de pago. Al realizar ingresos desde las mejores apps de apuestas, conectarán directamente con la pasarela de pago. Con otra aplicación, por ejemplo, la del banco.



La interfaz es más intuitiva. Al redimensionarse la pantalla tendrás todo a tu alcance. Presentan ligeros cambios en cuanto a la ubicación del menú, pero la navegación es más fácil.



Mejora las apuestas en vivo. Por un lado, no hace falta estar pegado al ordenador y el acceso es más rápido, facilitando los pronósticos en vivo. Asimismo, son compatibles con las plataformas de streaming.



Mejores apps métodos de pago Foto:

¿Puedo utilizar un código promocional desde la app móvil?



Un código promocional es una clave que permite acceder a bonos o promociones exclusivas. Dependiendo del operador puede ser necesario o no. Además, puede aplicar a algunas ofertas concretas.

Normalmente, las mejores apps de apuestas permiten reclamar las mismas ofertas que la versión de escritorio. En el caso de que exista un código promocional, será compatible con todas las versiones.

Para ello, revisa los términos y condiciones de los bonos y allí se detallará si es necesario o no usar un código. También en algunas de las reseñas que ofrecemos puedes optar por bonificaciones muy exclusivas.

En el formulario de registro de algunos operadores se puede localizar un campo para introducirlo. En algunos casos se puede usar el código, pero este no cambia la cantidad del bono de ninguna manera.



¿Es necesaria una app para apostar?



Si se habla en términos de necesidad, realmente no es necesario. Las mejores apps de apuestas son solo una versión más para colocar los pronósticos, pero la descarga es totalmente opcional.

Las versiones móviles, por ejemplo, son perfectamente compatibles con cualquier celular o tablet. En ese caso no hace falta descargar ningún tipo de software o programa para acceder a la casa de apuestas.

De hecho, estas versiones móviles permiten la entrada a esos dispositivos que no cumplen las condiciones de las mejores apps de apuestas. Sobre todo, aquellas condiciones que se refieren al espacio de almacenamiento y a la versión requerida.

Si optas por esta alternativa, solamente tendrás que abrir el navegador desde tu celular o tablet. Escribe en el buscador el nombre del operador y pulsa en el link correspondiente. Existe también la posibilidad de añadirlo a favoritos y así acceder de manera más rápida.

Con este sistema se pierden algunas de las ventajas de las mejores apps de apuestas señaladas anteriormente. Es por ello, que la gran parte de los usuarios optan por la descarga de las mismas.