Apuestas Cuadrangulares, Fecha 1 | Atlético Nacional vs Millonarios

Los cuadrangulares del Torneo Finalización han sido sorteados y ya conocemos la composición de cada grupo y los equipos que los conforman. En el caso que nos ocupa, vamos a echar un vistazo a las mejores apuestas del Atlético Nacional vs Millonarios. Las casas de apuestas colocan al conjunto local como favorito, pero después de lo visto en sus respectivos partidos de la fecha final de la fase regular, es necesario realizar un análisis profundo antes de escoger los pronósticos más recomendables.



Las mejores apuestas Liga Dimayor entre Atlético Nacional vs Millonarios



La fecha 1 finales FPC nos brinda la oportunidad de apostar en grandes partidos. Atlético Nacional y Millonarios han caído encuadrados en el Grupo B con Independiente Medellín y América de Cali, de modo que se antojan como los conjuntos con menores opciones de clasificación si atendemos a su rendimiento en la fase regular.

El Atlético Nacional vs Millonarios está fijado para el domingo 12 de noviembre a las 5.00 pm en el Estadio Atanasio Girardot. A pesar de caer en su feudo frente a Tolima en su anterior partido, las mejores casas de apuestas de Colombia confían en la victoria del Rey de Copas en esta jornada inaugural de los cuadrangulares. Hay que tener en cuenta que, como veremos en las próximas líneas, los Embajadores no están precisamente en su mejor momento de forma.

Atlético Nacional cerró su paso por la fase regular del Torneo Finalización en la quinta posición con 33 puntos. El balance fue de 10 victorias, 3 empates y 7 derrotas, números adornados con 33 goles a favor y 21 en contra. Hablamos del segundo equipo más anotador de la categoría, sólo superado por los 35 de Águilas Doradas y América de Cali, pero también de la peor defensa dentro de los siete primeros clasificados. Sus cinco últimos encuentros se han saldado con dos triunfos y tres derrotas.

En cuanto a Millonarios, su buen hacer en el primer tramo de la fase regular le ha permitido mantenerse dentro de las posiciones de acceso a los cuadrangulares, pero no llega en un buen momento de forma. En su caso, el saldo en los 20 partidos disputados es de 8 triunfos, 6 empates y 6 derrotas, con 21 goles a favor y 20 en contra. Esto implica que hablemos de un equipo en cuyos partidos no suelen verse grandes cifras anotadoras. De hecho, en sus cinco partidos más cercanos, cerrados con 1 partido ganado, 2 empatados y 2 perdidos, solo se han firmado más de 3 goles en una ocasión.

Atlético Nacional busca revancha frente a Millonarios



Como podrá comprobar, confiamos en la victoria de Atlético Nacional en este encuentro en base a los mejores resultados obtenidos en las fechas más recientes y a su condición de local. En todo caso, su rendimiento contra Millonarios en sus últimos duelos directos no es muy provechoso, ya que el balance es de dos victorias para los Embajadores y tres empates.



Debemos recordar que una de esas tablas se registró en la pasada final del Apertura, cuyo cierre en la tanda de penaltis tuvo como ganador a Millonarios. Otro dato muy relevante es que, en cuatro de esos cinco choques, no se firmaron goles en las dos porterías, mientras que se acumulan cuatro encuentros en los que se han registrado dos goles o menos.



También es llamativo que Atlético Nacional no gana en su estadio a Millonarios desde el año 2017, tiempo en el que se han visto 5 empates y 3 victorias visitantes. En definitiva, los registros no son demasiado positivos para el Rey de Copas, pero el fútbol es un deporte de rachas y momentos y es evidente que, en estos momentos, Atlético Nacional llega en un mejor estado de forma a este envite.

Las casas de apuestas confían en Atlético Nacional



Algunas de las mejores casas de apuestas de Colombia, como es el caso de Rushbet, apuntan a la victoria de Atlético Nacional, opinión que compartimos. El triunfo local se paga a 2.05, un pronóstico que nos parece tan recomendable como el de la posibilidad de que ambos equipos no marquen, lo que dejaría ganancias de 1.92.



Como ha sucedido en la mayoría de sus cara a cara anteriores, también parece buena idea apuntar a la cuota de 1.71 para un marcador con menos de 2.5 goles.