De lujo: así se estrenó ‘Chicharito’ como goleador del Sevilla

El Sevilla goleó al Qarabag azerbaiyano 0-3 en su debut esta campaña en la Liga Europa, con tantos del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, Munir El Haddadi y Óliver Torres; y, con un buen segundo tiempo, presentó sus credenciales en un torneo del que es el 'rey', con cinco títulos.

El pentacampeón de la competición, muy sólido, dominó siempre a un cuadro azerí voluntarioso pero que nunca inquietó de verdad a un Sevilla que encontró en la segunda parte la efectividad que no había tenido en la primera para imponerse con solvencia y con buenos goles de Chicharito, que abrió la 'lata' para estrenarse como sevillista, del hispanomarroquí Munir y de Óliver Torres, otro de sus fichajes.



Pese a reiterar en la previa que sólo pensaba en el Qarabag y no en el Real Madrid, el rival del domingo, Julen Lopetegui hizo hasta siete cambios en el once, con Escudero y los jóvenes Pozo y el galo Koundé más Escudero en la zaga, el serbio Gudelj en el medio con Óliver Torres y Jordán -'titularísimo' en lo que va de campaña-; y el mexicano Chicharito arriba con el argentino Mudo Vázquez y Munir.



Solo hasta el minuto 62 pudo anotar el cuadro español que fue el que más insistió por la victoria. Tras un aviso baldío de Jordán desde la frontal, llevó su dominio al marcador con el estreno goleador de Chicharito como sevillista recién rebasada la primera hora de juego, al lanzar magistralmente con la derecha una falta que entró ajustada al poste derecho del portero Bégovic.



El golazo del mexicano, el último en llegar, en su segundo partido con el cuadro andaluz y en su debut como titular, facilitó mucho las cosas a los hispalenses, pues el Qarabag, que demostró tener problemas para generar ocasiones, no terminó de reaccionar.



Esto agrandó y dio aún más oxígeno al Sevilla. Ya sin prisas y con el marcador a favor, siguió imponiendo su superioridad y ahora sacó a relucir todo el acierto del que había carecido antes, al sentenciar con un gran gol de Munir a doce del final, al picar por alto con la izquierda un servicio en profundidad de Banega para hacer el 0-2.



La guinda al buen partido de los sevillistas, sobre todo merced a su mayor eficacia en la segunda mitad, la puso a cinco minutos del final Óliver Torres, también con un buen gol, al rematar casi de espaldas una dejada de cabeza del Mudo Vázquez a centro de Pozo y marcar el definitivo 0-3 para la desesperación de los azeríes.