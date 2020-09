La ira de Lopetegui no es contra Bayern: ataca de frente a Liga España

Julen Lopetegui y su Sevilla sufrieron el rigor de enfrentarse a Bayern Múnich en Europa y sucumbieron: 2-1 perdieron la final de la Supercopa de Europa.

Y aun así su rabia no fue contra los alemanes, que lo superar bien, ni contra sus jugadores, que dieron todo lo que tenían: lo enfureció La Liga de España.



El entrenador manifestó su malestar con el el fútbol español por no ser más comprensivo con las obligaciones de un Sevilla, campeón de la UEFA Europa League.



Este mismo domingo, con el descanso apenas justo, jugará contra Cádiz: “Estamos tristes pero en menos de 72 horas jugamos otros partido. Increíblemente porque podríamos jugar el lunes. Esto solo pasa en el fútbol español. Merecíamos una excepción. Nadie lo entiende pero es lo que hay”, expresó, visiblemente molesto.



Lopetegui y los suyos defendían un invicto que no pudo superar la máquina alemana. Pero apenas sí habrá tiempo para digerir la derrota cuando ya tendrán que enfrentarse de nuevo a la competencia.