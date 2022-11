Cristiano reta al Barcelona: así quedaron los playoff en Europa League

Después de quedar eliminado de la UEFA Champions League, FC Barcelona no tendrá un camino fácil en Europa League y de entrada se cita con el rival más complejo que pudiera tener: Manchester United. Los 'Diablos Rojos', con Cristiano Ronaldo, buscará amargar aún más al azulgrana en la temporada europea.



Prometedor choque de titanes, con dos de los clubes más importantes del viejo continente, que van tras el tiquete a octavos de final, en donde esperan los primeros de la fase de grupos.



Un duelo Cristiano-Lewandowski, que centra todas las miradas. Los de Xavi tendrán que despachar al difícil United, que viene de quedar segundo en su grupo con 15 puntos (cinco triunfos, una derrota), para encaminarse a la final.

Por otro lado, la Juve con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, se enfrentará al Nantes que avanzó segundo del grupo G que lideró Friburgo. El equipo francés sumó 9 puntos (3 victorias, 3 derrotas en fase de grupos). Una llave que sobre el papel parece asequible para los italianos.



Así quedaron los dieciseisavos de UEFA Europa League



Llave 1: FC Barcelona vs Manchester United



Llave 2: Juventus vs Nantes



Llave 3: Sporting de Portugal vs Midtjylland



Llave 4: Shakhtar Donetsk vs Rennais



Llave 5: Ajax vs Unión Berlín



Llave 6: Bayer Leverkusen vs Mónaco



Llave 7: Sevilla vs PSV Eindhoven



Llave 8: Salsburg vs Roma