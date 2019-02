Buscando los octavos de final: así se jugará la fecha de Europa League

Villarreal - Sporting



Con la posible presencia de Carlos Bacca entre los titulares de Villarreal, el equipo español intentará imponer condiciones en casa y mantener su ventaja global frente a Sporting, tras el triunfo conseguido en la visita al equipo luso (0 – 1), donde la Cristian Borja no estaría entre los once inicialistas.



El partido se jugará desde las 12:55 p.m. en casa del submarino amarillo y ambos llegan tras un rendimiento irregular en sus respectivas ligas: los españoles suman dos victorias consecutivas, incluyendo su triunfo ante Sporting; por su parte, los portugueses vencieron el último domingo a Sporting Braga y cayeron en casa frente a Villarreal.



Napoli - Zurich



Otro de los partidos con posible presencia colombiana será el que disputen Napoli y Zurich, sin embargo, la presencia de David Ospina no está garantizada teniendo en cuenta que últimamente viene actuando el juvenil Meret. Napoli, que es segundo de la Serie A, a 13 puntos de Juventus, no gana ha ganado sus últimos partidos en Italia, pero firmó un 1-3 en su visita a Suiza, con el que parece que ya está cerrada la serie. El partido se jugará a las 12:55 p.m. de Colombia.



Zenit - Fenerbahce



Y en el mismo horario de los partidos anteriores (12:55 p.m.), Zenit, el nuevo equipo de Wilmar Barrios, a quien Boca extraña últimamente, quiere remontar la serie ante Fenerbahce, que se llevó el triunfo en el partido de ida por 1 – 0 e intentará quedarse con la eliminatoria consiguiendo un triunfo en condición de visitante.



Genk - Slavia Praga



En un partido más cerrado y en el que ninguno de los dos equipo se ha sacado ventaja, Genk recibe a Slavia Praga. El equipo local, en el que juega John Janer Lucumí espera lograr meterse al grupo de los 16 clasificados y no se sabe si contará con el defensor colombiano, quien se está recuperando de una lesión. Este partido se disputará a las 3:00 p.m. de nuestro país.



El resto de partidos que se jugarán en la fecha de UEFA Europa League son:



• Dinamo Zagreb – Viktoria Plzen 12:55 p.m.

• Red Bull Salzburgo – Club Brugge 12:55 p.m.

• Eintracht Frankfurt – Shakhtar Donetsk 12:55 p.m.

• Valencia – Celtic 12:55 p.m.

• Arsenal – Bate Borisov 12:55 p.m.

• Inter – Rapid Viena 3:00 p.m.

• Bayer Leverkusen – Krasnodar 3:00 p.m.

• Chelsea – Malmo 3:00 p.m.

• Betis – Rennes 3:00 p.m.

• Dynamo Kiev – Olympiakos 3:00 p.m.

• Benfica – Galatasaray 3:00 p.m.