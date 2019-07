¡Triste noticia! El anuncio de Mihajlovic sobre su estado de salud

Aunque en principio se trataba de simples rumores, el técnico de Bologna, Sinisa Mihajlovic, hizo público su diagnóstico respecto a su estado de salud en una rueda de prensa. El serbio sufre de leucemia y lo contó a los medios en medio de una difícil conferencia en la que además aseguró que se conservará en su lugar dentro del equipo.



“Desde el comienzo de la pretemporada siempre tuve fiebre, mi esposa ni siquiera podía creer que podía estar enfermo. Hice algunas pruebas y los resultados dicen que tengo leucemia. Hago siempre pruebas médicas, puesto que mi padre murió con cáncer y aunque siempre piensas que no te tocará esto fue lo que sucedió. Mi esperanza es que se haya detectado la enfermedad en una fase inicial”, arrancó diciendo el ex futbolista.



Posteriormente, tras comunicar la penosa noticia, confesó entre lágrimas: “No son lágrimas de miedo las que tengo. Respeto la enfermedad y la enfrentaré con el pecho hinchado, mirándola a los ojos, como siempre he hecho. La enfermedad es aguda, agresiva pero es atacable y no veo la hora de comenzar. Venceré a esta enfermedad por mi familia y por todos a quienes quiero”.



Y aunque el diario ‘Corriere dello Sport’ había asegurado que el técnico abandonaría su cargo, Walter Sabatini, director deportivo de la institución confesó que Mihajlovic seguirá al frente: “Toda la institución está con Sinisa. Seguiremos con él, el técnico del Bologna sigue siendo Sinisa Mihajlovic. No es una cuestión humanitaria, pero un tema técnico: él es el mejor, aun no estando al 100%”.



De igual manera el técnico respondió la nota del diario: “Quise ser yo el primero en comunicar mi situación. No todo el mundo me respetó, prefiriendo vender 100 o 200 periódicos más y renunciando a una amistad de 20 años. Eso me duele mucho”.



El entrenador ha recibido el apoyo de todo el mundo del fútbol, que se ha manifestado a través de sus redes sociales: