Nápoles y la diosa fortuna: sin Ospina empató contra duro Sassuolo

Los palos y la fortuna. Eso explica el empate que Sassuolo cedió en casa contra Nápoles, que no jugó bien y fue siempre impreciso, pero que acabó sumando un punto que, por lo que pasó en la cancha, le supo a poco en la Serie A.

Fue un partido loco, que debió ganar el dueño de casa pero que terminó 3-3 y en el que hubo gol anulado por VAR, autogol, tres penaltis y todos los ingredientes de un partido fuera de todos los libretos.



El equipo de Gattuso arrancó perdiendo un poco la concentración cuando se anuló por fuera de lugar de Insigne, en el pase de Hysaj, un golazo, una joya que el VAR no convalidó. Y en al jugada siguiente, el infortunio: de espaldas al arco y con intención de despejar, Maksimovic anotó en propia puerta a los 34.



Pero, para su alivio, a los 4 minutos exactos Zielinski, de zurda, apareció en el pase de Demme y remató desde afuera para el 1-1 parcial. El lío es que cuando ya iban al descanso, Hysaj tocó a Caputo en el área (o eso vio el juez) y otra vez, cortesía de Berardi, se fue arriba el local 2-1.



En el complemento quiso Sassuolo capitalizar el dominio que había mostrado pero no hubo fortuna pues estrelló dos veces la pelota en los palos, la más inverosímil la de Berardi, que era un golazo. ¿Qué respondió Nápoles? Giovanni Di Lorenzo aprovechó una descolgada por la banda y tomó el servicio de Insigne para poner a cuenta 2-2.



Y falló una y otra vez el local, y Mertens erraba pero los oponentes lo perdonaban y entonces, sobre el final, el error: falta de Haraslin a Di Lorenzo y a los 90 Insigne ponía el 2-3 para Nápoles, que a los 95 cometería su propia pifia, un penalti más, el tercero del juego, este de Manolas a Haraslin, y la cuenta 3-3 gracias a Caputo.



¡De locos! ¡No parecía partido de Calcio! No jugó Ospina pero cuánto debió sufrir en el banquillo este partido, que provocó una auténtico ataque de furia de Gattuso, quien vio perdidos los tres puntos que en el tiempo reglamentario tenía en el bolsillo.