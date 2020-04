¡El mundo al revés! Totti pudo cambiar a la Roma por su máximo rival

Francesco Totti es una de las leyendas del fútbol mundial, no solo por su gran talento sino por el ejemplo que dio de fidelidad y amor por el club que lo vio nacer. Es el soberano de toda Roma, básicamente.



Ahora bien, hubo un momento de su vida en el que pudo cambiar toda esta historia. Un momento, en sus inicios, en el cual debió tomar, junto a su familia, una decisión vital para su carrera.

Según reveló en un directo de Instagram, el romanista empezó jugando en el club Lodigiani cuando apenas tenía ocho años. Su rendimiento había sido tan bueno que “al final de la temporada, el presidente del equipo llamó a mis padres y mi hermano explicando que me querían dos equipos: Roma y Lazio”.



Contó que “mi hermano amenazó a mis padres para que no se atrevieran a decir Lazio”, agregando que su abuelo materno y tíos son hinchas fervorosos de aquel equipo. Era toda una disputa familiar por los equipos más representativos de la capital.



Finalmente Totti escogió la Roma y reconoció que “mi madre tenía claro de qué equipo era aficionado yo y no podía ir en contra de mi voluntad”. Aclaró que tanto su padre como su hermano también son hinchas de la ‘Loba’ y por ello “elegimos Roma”.



En total, ‘Il Capitano’ disputó 786 partidos y anotó 307 goles, consiguiendo una liga, dos copas y dos supercopas.