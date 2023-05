Con minutos de Juan Cuadrado, Juventus supera a Lecce por Serie A

El equipo dirigido por Maximiliano Allegri se impuso 2-1 con goles de Paredes y Vlahovic. Cuadrado ingresó al partido tras la lesión de De Sciglio en el primer tiempo.





Juventus se repuso del empate en su anterior partido de Serie A y, ante Lecce, obtuvo tres puntos importantes ante su público. El equipo de Turín mostró una gran versión y en el primer tiempo logró quedarse con la victoria gracias a los goles de Leandro Paredes y Vlahovic. En el conjunto visitante marcó Assan Cessay.



El compromiso comenzó siendo favorable para Juventus, que salió a buscar el resultado desde el inicio y rápidamente consiguió la ventaja. Leandro Paredes se encargó de la ejecución del tiro libre y en el minuto 15 marcó su primer tanto en la temporada. Además, el gol del volante argentino significó el cuarto del equipo por esta vía en la temporada.



Al 27’, el VAR anuló el segundo para el equipo local. El juvenil Fabio Miretti recibió la asistencia de Fagioli y definió, sin embargo, el gol no fue convalidado por fuera de lugar. En el minuto 33, Juan Guillermo Cuadrado, quién había comenzado el partido desde el banco de suplentes, ingresó al campo para reemplazar a De Sciglio, lesionado de su rodilla derecha.



El 1-1 llegaría luego de una mano de Danilo en el área. El juez principal del compromiso no dudó y señaló el punto penal. Assan Ceesay tomó carrera y con un remate potente de pierna derecha venció a Szczesny en el 37’.



La respuesta de Juventus no tardó en llegar. El 2-1 fue una obra de Dusan Vlahovic, quién se reencontró con el gol tras una sequía de 773 minutos. El atacante serbio se movió en el borde del área y con un movimiento dejó atrás su marca para recibir el centro desde el costado izquierdo. Kostic interpretó la posición de su compañero y lo habilitó para que definiera de volea con su pierna izquierda al ángulo inferior del arco. Este fue el noveno gol del delantero en la temporada.



En el segundo tiempo las acciones se repartieron. Lecce mejoró en defensa y no permitió que Juventus se acercara a su área con tanta facilidad. La única jugada de riesgo tuvo como protagonista a Danlo, quién estrelló un disparo en el palo luego de un cabezazo.



De esta manera, Juventus alcanzó 63 unidades y deberá esperar por el resultado del partido entre Lazio y Sassuolo para conocer su posición en la tabla de clasificación de la liga italiana. En la siguiente jornada, la Vecchia Signora visitará el Gewiss Stadium para enfrentar a Atalanta