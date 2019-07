¿Por qué el fútbol italiano es un buen destino para los colombianos?

Italia se ha convertido en un destino de éxito para los futbolistas colombianos. Grandes futbolistas de nuestro país han dejado huella en esta Liga y se han mantenido por un largo tiempo en este fútbol.



¿Qué tiene el fútbol italiano para darle comodidad al futbolista colombiano?.

Históricamente, Italia ha sido uno de los países en los que el futbolista colombiano ha triunfado de mejor forma. Faustino Asprilla, Iván Ramiro Córdoba y Mario Alberto Yepes tuvieron un paso destacado por este país y lograron establecerse en esta importante Liga.



Para la temporada 2019/20, varios futbolistas referentes de la Selección Colombia tendrán competencia importante en Italia. Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata, David Ospina, Luis Fernando Muriel, Cristian Zapata y posiblemente James Rodríguez y Jeison Murillo.



¿Cuál es el atractivo de la Liga de Italia?

La Liga de Italia tiene bastantes diferencias con las otras cuatro grandes. El impacto mundial de este torneo no es el mismo de la Premier League y la Liga de España, por ende el tratamiento de los medios es mucho más manejable y tranquilo con respecto a otros países en los que se maneja de una manera más estricta este tema.



Por otro lado, en temas futbolísticos no deja de ser exigente, pero es un fútbol ideal para que el jugador con una capacidad técnica importante aparezca. A pesar de que en Italia se trabaja mucho el sector defensivo, se permite jugar y se valora al jugador talentoso.



El calendario de la Liga italiana es un poco más amplio en cuanto a descansos de fin de año, lo que permite que el jugador no tenga que pasar las festividades lejos de su familia, como por ejemplo, la Premier League en Inglaterra.



Además, la velocidad en el juego italiano no es la misma que la de la Premier y esto hace que aparezca el manejo de la pelota sin ser tan directo, lo que beneficia a los jugadores con técnica y que les gusta el trato del balón.



En el aspecto defensivo es una gran escuela para los zagueros, debido a que Italia siempre se ha caracterizado por tener defensas de primer nivel que llegan a marcar diferencia en cualquier otra liga del mundo.



En temas culturales, Italia es un país un poco más parecido a Suramérica (guardando proporciones), debido a que la gente es más cálida, el clima a pesar de tener estaciones no es igual de frío a Inglaterra o Alemania.



Estos son algunos de los factores que así sean mínimos, marcan diferencia en la comodidad de un jugador con su entorno y con el estilo futbolístico que se maneja en la Liga de Italia.