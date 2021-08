¿Qué tan cerca está Duván Zapata de fichar con el Inter de Milán?

Inter de Milán sigue decidido a fichar a Duván Zapata. No importa que haya fichado a Edin Dzeko en ataque, quiere al ‘Toro’ para que sea el delantero principal en la próxima campaña.



Con la venta de Romelu Lukaku al Chelsea de Inglaterra, Inter quiere un goleador, un hombre de despliegue físico e inteligencia de juego como la del belga. Y Zapata es el hombre indicado para los ‘neroazzurros’.



Según ‘Calciomercato’, el camino al fichaje de Duván no ha sido fácil, pues de momento no hay acuerdo sobre la valoración de la ficha del delantero colombiano: el Inter ofrece 30 millones de euros, y Atalanta, que tiene como presidente a Antonio Percassi, pide 40 ‘palos’.



Las negociaciones siguen abiertas, pues la diferencia entre las dos cifras no es mucha. Además, Inter ya habría acordado con Zapata su salario, que ronda los 3 millones anuales más bonus. Solo falta un acuerdo entre clubes.



Además, Duván Zapata es, por lo menos en el proyecto del Inter, el llamado a llegar a la titular de Simone Inzaghi.



“El Inter insiste en seguir la idea de Zapata. El colombiano es el hombre perfecto para reemplazar a Lukaku y reconstruir un gran tándem de ataque con otro delantero entre Lautaro Martínez y Dzeko”, dice la publicación.