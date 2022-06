Serie A definió calendario para 2022/23: primera fecha y días claves

Este viernes la Serie A realizó el sorteo de la temporada 2022-23 y se conoció la manera en la que se disputará la primera jornada en Italia, que no dejó grandes rivalidades.



El partido más importante será el de la presentación del campeón, AC Milán, frente al Udinese, duelo que será el 14 de agosto en San Siro, así como el choque colombiano, Spezia (Kevin Agudelo) vs Napoli (David Ospina).



Por otro lado, el primer duelo de Milán se jugará en la jornada 5, el 4 de septiembre, mientras que el otro choque quedó programado para la fecha 21, que será el 5 de febrero de 2023.



Así se jugará la primera jornada en la Serie A



Fiorentina vs Cremonese

Juventus vs Sassuolo

Lazio vs Bolonia

Lecce vs Inter

AC Milan vs Udinese

Monza vs Torino

Salernitana vs Roma

Sampdoria vs Atalanta

Spezia vs Napoli