¡Uruguay despertó al final y se despide con goleada! Media docena

No fue sino hasta el último partido para Uruguay en el que pudo reaccionar y recordar lo que se jugaban. Una contundente victoria ante Perú, pero que no caló de la mejor manera, pues descansarán en la última fecha y no hay manera de revertir la eliminación. Un duelo que ya poco o nada pesaba para las ilusiones de la celeste y de las incas ya ambas sin opciones de pelear por la fase semifinal.

Apenas inició el compromiso, Uruguay puso su fútbol con un centro de Belén Aquino que encontró a Esperanza Pizarro, pero su remate se fue por encima del larguero. Las peruanas reaccionaron a los 27 minutos con un disparo atajado por Josefina Villanueva que debutaba en Copa América.

Las mejores oportunidades de la primera parte se presentaron al final, Sandra Arévalo ejecutó un tiro libre cerrado que alcanzó a tocar Josefina Villanueva al córner. Uruguay respondió con Wendy Carballo, el primer remaye lo atajó Maryory Sánchez, y el segundo pasó por un costado. Ya en el complemento, apareció la garra charrúa para romper los ceros y llevarse el partido.

Sobre los 51 minutos, Karol Bermúdez ejecutó un córner a la cabeza de Pamela González que abrió la cuenta. Siete después, Stephanie Lacoste, con pasado en Independiente Santa Fe cobró un tiro libre que Belén Aquino desvió el balón al fondo.

Posteriormente, la pegada de Stephanie Lacoste fue fundamental. Envió un centro a la cabeza de Esperanza Pizarro que puso el tercero en el marcador. A los 66 minutos, Ximena Velazco anotó el cuarto con un disparo entrando en el área. Pamela González saludó a Perú con su doblete y la manito cruzando su remate, y finalmente, Pizarro con otro testarazo marcó el sexto.

Perú todavía no sabe qué es marcar en Copa América y tendrá que salvar su honor en la última fecha ante Brasil. Uruguay reaccionó al final, un poco tarde ya, pues culminó su participación con una victoria tardía. Descansará y se despide del torneo.