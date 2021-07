Oficialmente, exjugador de Alemania: conmovedor adiós de Toni Kroos

Tal como lo había dejado ver, Toni Kroos hizo oficial su decisión de no hacer más parte de la Selección de Alemania.

"He jugado con Alemania 106 veces. No habrá otro momento", dijo el jugador del Real Madrid en sus redes sociales.



Kroos considera que, tras ganar la Copa Mundo del 2014 con la Mannschaft ha terminado su ciclo, lo que es una gran preocupación pues el equipo pierde a su principal líder.



Sus prioridades ahora serán el Real Madrid, donde también es un indiscutible, y su familia.



"Ha sido un honor haber tenido la oportunidad de vestir esta camiseta durante tanto tiempo. Lo he hecho con orgullo y pasión. Gracias a los aficionados que me han apoyado, a los críticos por la motivación extra... A Jogi Löw. Me hizo internacional y campeón del mundo. Confió en mí y hemos escrito una historia de éxito. Ha sido un honor. Suerte a Hansi Flick, añadió.